España.- Gobierno pide esperar "dos o tres semanas" para evaluar medidas antes de aplicar un confinamiento domiciliario

Recuerda que a partir del lunes las CCAA tienen la potestad de levantar la restricción del toque de queda



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado este miércoles que el Gobierno ha establecido el plazo de "dos o tres semanas" para evaluar las medidas impuestas contra el coronavirus antes de estudiar el confinamiento domiciliario como están pidiendo algunas Comunidades Autónomas.



"Hay margen para la toma de medidas adicionales", ha sostenido Illa en una rueda de prensa después de reunirse con todos los consejeros de Sanidad de los gobiernos autonómicos en el Consejo Interterritorial de Salud.



Los ejecutivos autonómicos de Asturias, Ceuta y Melilla ya pidieron al Gobierno adecuar el estado de alarma para que pudieran decretar un confinamiento domiciliario, solicitud a la que se han sumado este miércoles el País Vasco y Andalucía.



Ante esta petición, el Ejecutivo ha defendido las medidas que pueden tomar las autonomías dentro de este estado de alarma e insiste en esperar el plazo que dicen los científicos para poder valorar la eficacia de las restricciones impuestas.



"La conclusión que se ha sacado de la reunión, bajo mi punto de vista, es que hay una estrategia nacional, unos indicadores en base a ellos analizamos el riesgo epidemiológico, donde hay margen y hay que evaluar estas medidas y darse un tiempo de dos o tres semanas", ha sentenciado Illa.



PLAZO DESDE QUE ENTRA EN VIGOR LA MEDIDA



El ministro ha confirmado que estas dos o tres semanas de plazo son las que recomiendan el director del CCAES, Fernando Simón, su equipo, Salud Pública, Salud Pública de las Comunidades Autónomas y el comité científico que se reúne periódicamente con Simón.



Según ha explicado, este tiempo de 14 o 21 días empezaría a contar desde el momento en el que se aplica la medida. Illa ha puesto de ejemplo la restricción del cierre de la hostelería en algunos territorios y ha señalado que, para valorar su eficacia, habría que esperar mínimo dos semanas desde que entró en vigor la suspensión de esta actividad económica.



"Para ver el efecto del cierre de hostelería y restauración hay que evaluarlo desde que se produjo el cierre del sector, no podemos valorarlo dos días después porque no hay tiempo a medir el posible efecto, hay que esperar dos o tres semanas", ha recalcado el ministro.



EL TOQUE DE QUEDA, EN MANOS DE LAS CCAA DESDE EL LUNES



Otro de los puntos que se ha tratado en la reunión con las autonomías ha sido el toque de queda, que cada Comunidad lo establece en una franja distinta. A este respecto, Illa ha recordado que el estado de alarma recoge que los gobiernos autonómicos tienen la potestad desde el 9 de noviembre para mantener o levantar esta norma.



Según ha explicado, en la reunión algunos consejeros de Salud han manifestado su deseo por continuar con la limitación de movilidad nocturna y otros aún no se han pronunciado. "Tengo confianza en que las Comunidades actuarán con rigor", ha apostillado.