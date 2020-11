19/02/2020 Alessandro Lequio recuerda uno de los mejores viajes de su vida, al lado de Aless. MADRID, 3 (CHANCE) Mientras que Ana Obregón hacía pública una desgarradora carta dedicada a Aless el pasado 1 de noviembre, Alessandro Lequio ha preferido no publicar nada relacionado con su hijo con motivo de día de Todos los Santos, también llamado "fieles difuntos" por la tradición de recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Pero, sin embargo, hace unas horas, el italiano compartía, a través de su cuenta de Instagram, una imagen del que fue, según el italiano ha confesado a sus seguidores, uno de los mejores viajes de su vida. Y, como no podía ser de otra manera, vivió esta aventura con su hijo Aless, al que el noble italiano recuerda, constantemente, en su día a día.



En la fotografía podemos ver a un jovencísimo Aless dispuesto a soplar, entre risas, las velas de su 16 cumpleaños. A su lado, un orgulloso Alessandro, presumiendo de la complicidad de la que hacían gala padre e hijo en cada una de sus apariciones públicas. Como el marido de María Palacios ha desvelado, "ese año nos fuimos a California y fue uno de los mejores viajes de mi vida".



Sin duda, un emocionante recuerdo con el que un nostálgico Lequio rinde - como en las últimas semanas hace cada vez más a menudo a través de su cuenta de Instagram - un discreto y sencillo homenaje a su hijo Aless en una de las fechas más emotivas para todos aquellos que han perdido a un ser querido.