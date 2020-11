Austria.- Heridas varias personas en un tiroteo en el centro de Viena

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Varias personas han resultado heridas este lunes en un tiroteo registrado en el centro de la capital de Austria, Viena, según ha informado la Policía local, que no ha dado más detalles por el momento sobre lo sucedido.



La Policía ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que "se han registrado disparos" en el centro de la ciudad, antes de agregar que "hay heridos". "Manténganse alejados de todos los espacios públicos o el transporte público. No comparta vídeos o fotografías", ha manifestado.



Minutos antes, la Policía había informado sobre una "gran operación" en el centro de la ciudad. Medios locales han recogido que el tiroteo habría tenido lugar en Schwedenplatz, cerca de una sinagoga, si bien por el momento no hay confirmación oficial sobre este extremo.



El presidente de la comunidad israelí en Viena, Oskar Deutsch, ha dicho que no puede confirmar si la sinagoga ha sido objetivo del ataque, antes de destacar que el templo "llevaba cerrado varias horas". "No hay gente dentro", ha destacado, según el diario 'Der Standard'.



Por su parte, el Ministerio del Interior ha dicho que podría tratarse de un ataque terrorista, sin confirmarlo por el momento, tal y como ha informado la agencia estatal austriaca de noticias, APA.