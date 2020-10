Kamala Harris y Mike Pence, los candidatos a la vicepresidencia de EEUU

SHOTLIST TROY, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS25 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Travelling de la candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, hablando con sus seguidores en un mitin 2. Plano medio Kamala Harris durante acto ASHEVILLE, CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS21 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. Travelling Kamala Harris bajando de avión ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS23 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Travelling Kamala Harris subiendo al escenario5. Zoom in Kamala Harris saludando a multitud 6. SOUNDBITE 1 - Kamala Harris, senadora y candidata a la vicepresidencia por el partido Demócrata (mujer, inglés, 9 seg.): "Soy actualmente la única mujer negra en el Senado de Estados Unidos, y apenas la segunda en la historia de Estados Unidos en ser electa al Senado" "I am now the only Black woman in the United States Senate, only the second in America's history to be elected to the United States Senate." ASHEVILLE, CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS21 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Plano general Kamala Harris en escenario8. Travelling Kamala Harris en escenario ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS19 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 2 - Kamala Harris, senadora y candidata a la vicepresidencia por el partido Demócrata (mujer, inglés, 11 seg.): "There is so much on the ballot in 2020. Justice is on the ballot in 2020, economic justice is on the ballot in 2020, climate justice is on the ballot in 2020, healthcare justice is on the ballot in 2020, reproductive justice is on the ballot in 2020, criminal justice reform is on the ballot in 2020, climate reform is on the ballot in 2020. Everything is on the ballot in 2020. Joe Biden is on the ballot in 2020. " TALLAHASSEE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS24 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. Travelling vicepresidente Mike Pence saluda tras aterrizar en Tallahassee11. Travelling vicepresidente Mike Pence caminando12. Plano medio vicepresidente Mike Pence hablando en acto WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS20 DE ENERO DE 2017FUENTE: AFPTV 13. Plano general Mike Pence llega a asunción de Donald Trump14. Plano general Mike Pence y Donald Trump durante oración15. Plano medio Mike Pence dando apretón de manos a Donald Trump BOULDER CITY, ESTADOS UNIDOS8 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio Mike Pence 17. Plano medio Mike Pence junto a su esposa Karen SEDE DE LA ONU, NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS23 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: US DEPARTMENT OF STATERESTRICCIONES: NO RESALE 18. Plano medio secretario general de la ONU Antonio Guterres, Presidente Donald Trump y vicepresidente Mike Pence 19. Plano medio Trump y Mike Pence DUBLÍN, LEINSTER, IRLANDA3 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 20. Plano medio Mike Pence junto a irlandés Leo Varadkar VARSOVIA, POLONIA2 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 21. Zoom in Mike Pence y Andrzej Duda MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS18 DE JUNIO DE 2019FUENTE: AFPTV 22. Plano general vicepresidente Mike Pence visitando el barco hospital23. Plano medio Mike Pence y su esposa wife Karen Pence visitando barco LITITZ, ESTADOS UNIDOS29 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 24. Zoom in Mike Pence y Karen Pence en el escenario25. Plano medio Mike Pence durante acto ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: SemblanzaKamala Harris, la dinámica exfiscal que aspira llegar a la Casa Blanca con Biden Por Michael MathesWashington, 7 Oct 2020 (AFP) - La senadora demócrata Kamala Harris estará bajo los focos el miércoles en el debate ante el vicepresidente Mike Pence, ocasión en la que podrá desplegar sus habilidades argumentativas contra cuatro años más de Donald Trump en la Casa Blanca.Harris, de 55 años, primera mujer negra en integrar una formula presidencial, es una compañera joven y dinámica para el candidato presidencial demócrata Joe Biden, de 77.En el debate, buscará usar sus dotes como exfiscal general y fiscal de California para argumentar un caso "abierto y cerrado" contra Trump y Pence, como lo describió en agosto al aceptar la nominación a la vicepresidencia, empleando un argot legal para referirse a un caso fácil de ganar.Harris concitó la atención nacional hace un año en un debate durante las primarias demócratas con sus duros ataques contra...Joe Biden.Ante un auditorio y un rival sorprendido, criticó el historial racial del exsenador y su oposición en los años 70 a los programas para terminar con la segregación en el transporte escolar. Al contar, cómo, cuando era niña, viajaba en uno de los autobuses que llevaban a escolares negros a barrios blancos, causó conmoción y se disparó en las encuestas.Fue un momento decisivo que reveló la confianza, el filo y el carisma de una estrella política en ascenso, que se enfrentará al segundo de Trump en el debate de Salt Lake City.Pero Pence estará en máxima alerta, ante el aumento de la atención en el debate después de que Trump se contagiara el coronavirus, y en momentos en que la fórmula por la reelección está rezagada en las encuestas."Sabe debatir", dijo Harris a los periodistas el mes pasado."Entonces, estoy muy preocupada, como si solo pudiera decepcionar", agregó entre risas. - Pionera - Hija de inmigrantes de Jamaica e India, Harris ha sido una pionera política desde los comienzos de su carrera.Recuerda que a su madre le gustaba decirle: "Podrías ser la primera en lograr muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última".Harris fue la primera fiscal general negra de California y la primera mujer en ocupar ese puesto. Y fue la primera con ascendencia india en llegar al Senado.Ahora busca convertirse en la primera vicepresidenta.Y mientras se espera que Biden sirva solo durante un mandato si resulta electo, Harris se vería en muy buena posición para obtener la nominación demócrata para 2024 e intentar convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.Desde que abandonó la carrera por la candidatura de su partido en diciembre para apoyar a Biden, Harris ha intensificado sus críticas a Trump en varios temas, desde el fomento de las tensiones raciales a la demonización de los inmigrantes y su manejo de la pandemia de covid-19."Hay una razón por la que [el coronavirus] golpeó más a Estados Unidos que a cualquier otra nación desarrollada", dijo Harris en su discurso de aceptación de la candidatura a la vicepresidencia. "Es por el fracaso de Trump en tomárselo seriamente desde el principio".La vida de Harris y de sus padres inmigrantes representa de varias formas al sueño americano.Nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California.Su padre era un profesor de economía y su madre una investigadora del cáncer.Su madre, que falleció en 2009, crió a Kamala y a su hermana Maya.Harris sirvió como fiscal de distrito en San Francisco durante dos períodos.En 2010 fue elegida fiscal general de California, y reelegida en 2014, año en que contrajo matrimonio con Douglas Emhoff.Pero su fracaso en poner en marcha reformas en la justicia penal como fiscal general y su reputación de dureza no agradó a algunos votantes negros durante las primarias.cl-mlm/jm/yow/rsr ------------------------------------------------------------- SemblanzaMike Pence, un pilar de estabilidad en la turbulenta presidencia de Trump Por Michael MathesWashington, 7 Oct 2020 (AFP) - El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se enfrenta a Kamala Harris, su rival demócrata para el cargo, en su único debate el miércoles, en una situación excepcional en la que su rol de eventual sucesor se ha vuelto prominente tras el contagio de covid-19 del presidente Donald Trump. El tranquilo Pence, de 61 años, enfrentará una de las noches más importantes de su vida política en momentos en que los estadounidenses reflexionan sobre la posibilidad de que se le pida a este hombre detrás de escena que asuma las funciones de presidente, o incluso que tome la iniciativa en una carrera electoral que casi ha sido completamente sobre Trump. Ese sería un giro profundo para alguien forzado a pasar a un segundo plano durante una presidencia ruidosa y polémica como la del magnate republicano de 74 años."Lo que está en juego en esta elección nunca ha sido tan grande. La elección nunca ha sido más clara", dijo Pence el lunes mientras se dirigía a Salt Lake City, Utah, donde debatirá con la senadora de California Harris, compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden. "Y espero la oportunidad de llevar nuestra causa al pueblo estadounidense durante cuatro años más del presidente Donald Trump", agregó. Hace cuatro años, el compañero de fórmula de la demócrata Hillary Clinton, Tim Kaine, se burló de Pence como "el aprendiz de Trump" durante su debate, pero el republicano tuvo una actuación más sólida que su rival. Pence y Harris han dado negativo para el virus desde el diagnóstico positivo de Trump el viernes. Pero están muy divididos en su respuesta al virus que ha matado a más de 210.000 estadounidenses. Harris, de 55 años, usa tapabocas en público, mientras que Pence se inclina más por no usarlo, tal como Trump. El vicepresidente estuvo incluso con el rostro descubierto en una ceremonia reciente en el jardín de la Casa Blanca a la que asistieron varios funcionarios de la administración y legisladores que desde entonces resultaron contagiados. - El yin del yang - Pence ha sido crucial para la administración de Trump, un pilar de estabilidad en una Casa Blanca que ha descartado a muchos altos funcionarios y un imán para una parte de la base republicana que duda del magnate devenido presidente.Abogado de formación y expresentador de programas de radio que sirvió en el Congreso durante 12 años, Pence era gobernador de Indiana en 2016 cuando Trump lo reclutó como su compañero de fórmula. Este hombre de cabellos blancos trajo credibilidad como un cristiano evangélico tradicional que podía atraer a los estadounidenses que asistían a la iglesia y a los conservadores de las zonas rurales. Es el yin del yang del presidente: donde Trump es ruidoso y ofensivo, Pence es taciturno y educado; donde Trump burla la moral, Pence es profundamente piadoso. Y, en lo personal, mientras Trump ha presentado a tres esposas y muchas más novias, Pence es conocido por acatar una regla cristiana que le prohíbe estar solo con cualquier mujer que no sea su esposa. - Ceder el escenario - Después de asumir el cargo, Pence dejó que Trump ocupara todo el escenario. Se ocupó silenciosamente en trabajos importantes, como ser el enlace con el Congreso y los republicanos, y realizar importantes misiones diplomáticas. Y adaptó sin problemas sus posturas políticas anteriores al enfoque de Trump sobre comercio, relaciones diplomáticas e inmigración. En sus primeros viajes a Europa y Asia, preparó el escenario para los cambios radicales de la política estadounidense empujados por Trump mientras tranquilizaba a los aliados preocupados por la retórica explosiva del presidente. Pence siguió siendo un jugador de equipo, nunca ventiló sus diferencias con Trump ni se promocionó a sí mismo, pecados que truncaron las carreras de otros en el gabinete de millonario republicano.Eso no cambió en marzo, cuando Pence fue nombrado como la cara pública del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca. Haciéndose eco de la propia personalidad de Pence, las reuniones informativas diarias del grupo, con un gran número de científicos, buscaban introducir calma, claridad y rigor en la información pública, hasta que Trump socavó sus mensajes sobre el distanciamiento social, las máscaras faciales y los posibles tratamientos.La motivación de Pence nunca ha sido clara. ¿Ha estado, como muchos vicepresidentes, esperando el momento oportuno para su propia oportunidad en la presidencia? ¿O tolera a Trump, como muchos republicanos, porque en su posición puede impulsar la agenda de los conservadores sociales? A principios de este año, se especuló que Trump, que enfrenta una lucha cuesta arriba por la reelección, reemplazaría a Pence con alguien que podría entusiasmar a más votantes, como la exembajadora en la ONU Nikki Haley o el secretario de Estado, Mike Pompeo. Pero al final, la extraña pareja se mantuvo unida, y Trump aclamó a su número dos en agosto al decir que es "sólido como una roca".pmh-mlm/to/mls/rsr/ -------------------------------------------------------------