Bolivia espera recuperar a la primera dama tras catorce años sin esta figura

En la imagen, el Presidente electo, Luis Arce Catacora junto a su esposa Lourdes Brígida Durán, muestra la credencial de presidente electo de Bolivia, el 28 de octubre de 2020, en La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz

La Paz, 29 oct (EFE).- Bolivia espera contar nuevamente con primera dama tras más de catorce años de ausencia de esta figura, que por los próximos cinco años puede recaer en Lourdes Brígida Durán Romero, la esposa del presidente electo del país, Luis Arce.

Tras casi catorce años de Gobierno del expresidente Evo Morales, quien es soltero, nadie ocupó esa figura, como tampoco en los once meses del Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez.

El que Durán ocupe el despacho de la primera dama es algo que da por cierto en Bolivia aunque aún pendiente de confirmación oficial.

Este despacho tiene la finalidad de "canalizar, coordinar y desarrollar programas de apoyo a los grupos sociales en situación de riesgo o desventaja que no estén institucionalizados", según el decreto que establece sus atribuciones y funcionamiento.

Entre las atribuciones de la primera dama está promover políticas sociales, coordinar planes y programas que favorezcan a la población desprotegida y coordinar con otras instancias para ejecutar programas que mejoren las condiciones de vida de los más desprotegidos, entre otras.

La última mujer que asumió esta función fue Elena Arguedas, la esposa del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).

En la primera gestión de Evo Morales se vio la posibilidad de que su hermana Esther asumiera estas funciones, pero el exmandatario prefirió que no fuera así para evitar críticas de que favoreciera a sus familiares y confesó que su hermana lloró cuando le comunicó su decisión, quien falleció este año.

En el caso de Áñez se designó con carácter "honorífico", sin percibir remuneración, a su hija mayor, Carolina Ribera, como la representante de la Unidad de Apoyo de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia que tiene la finalidad de canalizar ayuda humanitaria.

Esta designación se enmarcó en un decreto emitido por Áñez en el que señala que la representación presidencial en esa unidad podrá ser ejercida por el o la "cónyuge" del mandatario o "cualquier persona que esta señale", designado por el ministro de la Presidencia.

Durán trabajó en el banco estatal Unión, que es dependiente del Ministerio de Economía, cartera que fue encabezada por Arce doce de los casi catorce años del Gobierno de Morales.

El Gobierno interino de Áñez anunció este mes una denuncia en contra del presidente electo, su esposa y una secretaria por supuestos delitos de beneficio en razón de cargo, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado.

Este informe detectó movimientos sospechosos de dinero, "sin justificación", en cuentas bancarias de los investigados.

El miércoles Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca recibieron del órgano electoral las credenciales como el binomio electo en las elecciones del pasado 18 de octubre.

La posesión de ambos se realizará el domingo 8 de noviembre en una ceremonia en las sedes del Legislativo y el Ejecutivo bolivianos en La Paz. EFE

ysm/lar/lnm