Makhloufi, campeón olímpico en 2012, afirma estar "limpio" de dopaje

El argelino Taoufik Makhloufi, campeón olímpico en 2012 de los 1.500 metros, afirmó este miércoles ser un "atleta limpio" y denunció una "campaña de calumnias", después de que su nombre fuera citado por la televisión francesa France 3 en una investigación por posesión de material que podría ser dopante.

"Poseo un pasaporte biológico desde hace años y soy sometido a controles a menudo, al igual que todos los campeones, por las instancias internacionales, a saber, la Federación Internacional de Atletismo y la Agencia Mundial Antidopaje", declaró el subcampeón del mundo de los 1.500 metros en 2019 a la agencia oficial argelina APS.

"Nunca he tenido un control positivo. Soy un atleta limpio y no voy a cambiar (...) Nunca he tenido contacto con productos dopantes durante toda mi carrera. Todas las medallas y las victorias ganadas en los grandes eventos mundiales han sido fruto del trabajo, la abnegación, la paciencia y el sacrificio", insistió.

El nombre Makhloufi fue citado en un reportaje emitido el domingo en el programa 'Stade 2', en el que se hablaba del hallazgo en septiembre de distintos utensilios que podrían ser utilizados para el dopaje en el INSEP (Instituto Nacional del Deporte en Francia, cerca de París), donde el argelino se entrena en ocasiones.

Según 'Stade 2', la sección de Salud de la fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar.

Makhloufi obtuvo la medalla de oro en los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, superando por poco en la meta al estadounidense de orígenes mexicanos Leonel Manzano, que fue plata.

