Coronavirus.- Fauci avisa de que la "apariencia de normalidad" podría no recuperarse hasta 2022

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido este miércoles de que la "apariencia de normalidad" tras la pandemia de COVID-19 podría no llegar hasta 2022.



El epidemiólogo ha reconocido que es "muy posible" que se logre una vacuna contra la COVID-19 "en los próximos meses, aunque ha mostrado cautela al referirse a la vuelta a la vida de antes de la pandemia, incluso con el tratamiento listo.



"Si tenemos una campaña de vacunación, y para el segundo o el tercer trimestre de 2021 hemos vacunado a una proporción sustancial de la población, creo que será fácilmente para el final de 2021, o quizá al año siguiente, cuando tengamos apariencia de normalidad", ha señalado.



Asimismo, Fauci, que ha participado en un evento de la revista 'JAMA', se ha referido al resurgimiento de los nuevos contagios de coronavirus en el país, señalando que Estados Unidos "no está en buen lugar", según ha informado la CNN. "Ahora estamos promediando unos 70.000 (contagios al día)", ha lamentado. "Esa es una mala posición para estar", ha remachado.



Fauci aseguró la semana pasada que la nación norteamericana no está inmersa en una segunda ola de contagios de la COVID-19 "porque la primera ola no terminó".



Más de la mitad de los estados estadounidenses, entre los que figuran Alaska, Illinois, Colorado, Míchigan o Utah, han confirmado sus récords de nuevos casos diarios a lo largo de octubre, según los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins.



Hasta ahora, Estados Unidos ha confirmado más de 8,7 millones de contagios, incluidas más de 227.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad. Los estados más golpeados son California, Texas y Florida, que cuentan con casi 917.000 casos, más de 906.000 y más de 790.000, respectivamente.