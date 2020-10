Bolivia.- La Justicia de Bolivia anula la orden de arresto contra Evo Morales

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Justicia de Bolivia ha anulado este lunes la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por "observarse la vulneración de su derecho a la defensa", según informaciones del diario 'El Deber'.



Si bien la Fiscalía ha advertido de que seguirá adelante con las investigaciones por la presunta implicación de Morales en las fuertes protestas registradas a finales de 2019 por movimientos afines tras su salida del poder después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo.



"En esta acción de libertad a nombre del expresidente Evo Morales, en el análisis de antecedentes, el juez vio la vulneración de sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente", ha explicado el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino.



Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, ha explicado que, al igual que lo sucedido con el exministro Héctor Arce, cuya orden de detención también fue retirada, se trata de una "decisión constitucional" que no impide que se siga adelante con las investigaciones.



"Entiendo que se ha dejado sin efecto la notificación por edicto que se ha realizado, porque se debía realizar mediante cooperación internacional", ha detallado Cossío, según un comunicado.



Estaba previsto que este martes se llevara a cabo una audiencia judicial contra el líder cocalero, acusado de sedición y terrorismo. Sin embargo, su defensa ha indicado que no habían sido notificados formalmente.



La Fiscalía investiga al líder del MAS por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y financiación al terrorismo, y ha pedido su detención preventiva a consecuencia de un audio que se remonta a noviembre de 2019 y en el que habría revelado estar en contacto con el dirigente Faustino Yucra, con el que habría coordinado el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimentos.