Macron anuncia 23.000 millones de euros de inversiones en África en la cumbre de Nairobi

Nairobi, 11 may (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes 23.000 millones de euros de inversiones en África, en una histórica cumbre francoafricana de dos días que se celebra en Nairobi.

De esa cantidad, 14.000 millones de euros provienen de inversores estrictamente franceses, mientras que otros 9.000 millones de euros saldrán de emprendedores africanos, precisó Macron en la clausura de la primera jornada de la Cumbre África Adelante, marcada por un foro de negocios que se desarrolló en la Universidad de Nairobi.

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"Esto no tiene precedentes y es precisamente la plataforma de movilización que necesitábamos, que necesitamos y que queremos acelerar", subrayó el mandatario francés.

Macron estimó que estas inversiones crearán "más de 250.000 empleos directos" en Francia y en el continente africano.

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Además, el jefe de Estado francés mostró su intención de estructurar un marco de inversión para África, continente donde "no hay razón para que llegue tan poca inversión privada", pues se encuentra "lleno de energía y juventud".

"África es un continente donde no debemos simplemente extraer materias primas y minerales; debemos procesarlos. Debemos crear industria. Debemos tener una agricultura inteligente, estructurarla y aprovechar todas estas oportunidades. Si queremos esto, necesitamos una inversión masiva", concluyó Macron.

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Macron y el presidente de Kenia, William Ruto, copresiden la Cumbre África Adelante, la primera entre el país europeo y el continente africano que alberga un país anglófono desde que se inauguraron este tipo de reuniones en 1973.

El presidente de Francia también afirmó este lunes que África y Europa libran la "batalla común" de lograr su propia "autonomía estratégica".

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"Creo que compartimos una lucha común, una batalla conjunta de inversión: construir nuestra autonomía estratégica para Europa y África. Y si la construimos juntos, seremos mucho más fuertes", declaró Macron durante un encuentro con jóvenes emprendedores en el citado foro empresarial.

Acompañado en el acto por Ruto, Macron destacó que, para superar este desafío, es necesario construir infraestructura energética para dotar a los dos continentes de capacidad informática.

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"No hay posibilidad de construir infraestructura de inteligencia artificial (IA) ni capacidad informática sin energía. Así que tenemos que construir muchas más instalaciones energéticas, renovables y nucleares, para desplegar la electrificación de uso común en Europa, electrificación para hogares y empresas en África", agregó.

Ruto, por su parte, coincidió en la importancia de contar con una buena base de infraestructura digital, pues "el futuro gira en torno a la tecnología, el futuro es digital y la IA estará en el centro de todo".

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En otro acto de la cumbre, Macron defendió la restitución de obras robadas a países africanos durante la época colonial para que sus habitantes puedan conocer sus raíces.

"Es muy importante que los jóvenes de Abiyán, Cotonú o cualquier otro lugar del continente puedan ver las grandes obras que han moldeado su historia, su patrimonio cultural, su imaginario, y que a menudo también han nutrido su religión", subrayó el mandatario.

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El día tuvo dos episodios anecdóticos: la salida de Macron a correr por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón; y el enfado del presidente francés en una conferencia cultural por el ruido del público, al que causó de "total falta de respeto" y exigió silencio.

Este martes, Macron y Ruto encabezarán la última jornada de la cumbre: una sesión política e institucional con una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, que abordará asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

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Tras perder influencia en sus excolonias, especialmente en África occidental, Francia busca en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas estratégicas con el continente africano, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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