Francia.- España condena el asesinato de un profesor en Francia por el "extremismo radical" y traslada su solidaridad

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este viernes la solidaridad de España con Francia tras el asesinato de un profesor en Conflans Saint-Honorine, una localidad cercana a París, a manos de un presunto terrorista que ha sido abatido por la Policía francesa.



El jefe del Ejecutivo español ha compartido y respondido a un mensaje en redes sociales del presidente galo, Emmanuel Macron, en el que señala: 'No pasarán'.



"No, no lo lograrán. La libertad, la fraternidad y la democracia siempre ganarán al odio y la barbarie. Permaneceremos unidos", ha indicado Pedro Sánchez en referencia a este asesinato que estaría relacionado con el hecho de que el profesor compartió en clase caricaturas de Mahoma realizadas por la revista satírica 'Charlie Hebdo', la misma que sufrió un atentado terrorista en enero de 2017.



Asimismo, el presidente español ha enviado su "cariño para la familia, los estudiantes y compañeros del profesor asesinado en París por la sinrazón del extremismo radical".



El incidente se ha producido cerca de una escuela de Éragny-sur-Oise, donde el sospechoso, de 18 años y portando un supuesto chaleco explosivo, ha amenazado con un arma blanca a las fuerzas de seguridad, que han abierto fuego contra él.