Firman un acuerdo para que Boca Juniors difunda la imagen de Argentina en el mundo

En la imagen Felipe Sola, Canciller Argentino. EFE /Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina firmó este viernes un acuerdo con Boca Juniors que busca coordinar actividades conjuntas para la difusión de la imagen del país en el exterior, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Este convenio es una muy buena idea porque permite que multipliquemos la difusión y los lugares donde se muestra la Argentina", expresó el canciller, Felipe Solá, al suscribir el acuerdo de cooperación con el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal.

El convenio incluye la cooperación por parte de las embajadas y consulados del país en el mundo con el desarrollo del programa de actividades previsto por el club de fútbol en el exterior, como la participación en ferias y eventos culturales.

"Boca es Argentina, es un barrio al que ningún turista deja de ir, es todo lo acumulado en sentimientos, mística e identidad durante tantos años. Si estoy en Rumanía y veo Boca Juniors me voy a acercar. Es como oír un tango. Toca los sentimientos. Eso no tiene precio", consideró Solá.

El ministro añadió que cuando uno quiere mostrar un país hay "dos vehículos insuperables", el cine y el deporte.

A su turno, Amor Ameal valoró que en momentos "que no son tan alegres" se puede llevar el país, sus sentimientos y sus ideas por el mundo.