Los Rays se ponen a un triunfo de la Serie Mundial; los Bravos a dos

Los Rays de Tampa Bay volvieron a ser los protagonistas ganadores en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al ponerse a solo un triunfo de conseguir el boleto a la Serie Mundial del béisbol profesional de las Grandes Ligas. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 14 oct (EFE).- Los Rays de Tampa Bay volvieron a ser los protagonistas ganadores en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al ponerse a solo un triunfo de conseguir el boleto a la Serie Mundial del béisbol profesional de las Grandes Ligas.

Mientras que en la Nacional, los triunfadores volvieron a ser también los Bravos de Atlanta, que se quedan a dos de llegar al Clásico de Otoño.

La clase de béisbol que están jugando los Rays los deja cerca de alcanzar la Serie Mundial tras lograr otra remontada y triunfo frente a los Astros de Houston a los que derrotaron por 5-2 en el Tercer Partido de la ronda que disputan al mejor de siete y ahora dominan por 3-0.

El dominio de los Rays, aunque favorecido por los graves errores que ha cometido el segunda base venezolano de los Astros, José Altuve en el juego defensivo, confirma todo el potencial que posee el equipo de Tampa Bay, que ya logró ganar el título de la División Este del Joven Circuito.

Los Rays están demostrando que su mejor marca en la temporada regular, de 40-20, no fue casualidad, y podrían pasar a la Serie Mundial habiendo ganado por "barrida" a los Astros, si hoy, miércoles, se apuntan el cuarto triunfo consecutivo en la serie que se disputa en la sede burbuja del Petco Park, de San Diego.

Esta vez, los protagonistas en el montículo serán el abridor Tyler Glasnow, quien trabajará por los Rays, y los Astros encomiendan su salvación al derecho estelar Zack Greinke.

El veterano lanzador de 36 años, tras admitir que su trabajo tiene el aliciente extra de mantener con vida al equipo, dijo que el hecho de no haber espectadores en las gradas es algo que le gusta y le ayuda.

"Realmente no noto a los fanáticos cuando se desarrolla el juego, pero calentar y practicar antes de los juegos sin ruido tengo que decir que es algo que me gusta y es bueno para mi", declaró Greinke. "A la mayoría de los jugadores les sucede lo mismo".

Mientras en la Ronda de Campeonato del Viejo Circuito, los Bravos vencieron 8-7 a los Dodgers de Los Ángeles, con otra exhibición de bateo oportuno y productivo que apoyó la labor de sus lanzadores desde el montículo.

Con el triunfo, los Bravos mejoraron sus números a 2-0 en la ronda que disputan al mejor de siete en la sede burbuja del Globe Life Stadium, de Arlington (Texas), donde volvieron a llegar 10.624 espectadores en las gradas.

Atlanta ahora está a dos victorias de asegurar la primera aparición de la franquicia en la Serie Mundial desde 1999.

Los Dodgers después de ver cómo su bullpen se derrumbaba en la novena entrada del Primer Partido, recibieron también otra mala noticia cuando el zurdo estelar Clayton Kershaw fue eliminado de su inicio programado en el Segundo después de experimentar espasmos en la espalda, y se espera que pueda hacerlo en el Cuarto.

El Tercer Partido de la serie se jugará este miércoles y los Bravos subirán al montículo al abridor derecho Kyle Wright, y los Dodgers se decidieron por el zurdo, el mexicano Julio Urías, de 24 años. EFE

vmc/pdh/og