Gloria Camila, a la fuga para no pronunciarse sobre las últimas declaraciones de su hermana, Rocío Carrasco

MADRID, 14 (CHANCE)



El pasado fin de semana, Rocío Carrasco reaparecía en Boadilla del Monte gracias a la representación de su espectáculo "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado" en la localidad madrileña. Pese a que no quiso hablar de una posible reconciliación con sus hijos Rocío y David Flores asegurando que "así es la vida", sí respondió con un enigmático "qué no daría yo por empezar de nuevo" cuando le preguntaron por el distanciamiento de su familia. ¿Una declaración de intenciones por parte de la hija de La más grande?



Hoy le hemos preguntado a Gloria Camila qué le parecen estas declaraciones de su hermana, y si está de acuerdo en lo que dijo Rocío de que Fidel Albiac está muy bueno. La hija de Ortega Cano, raro en ella, huye a las carreras para no responder a las últimas noticias que rodean a su mediática familia.



¡Dale al play y no te pierdas la reacción de la influencer, a la fuga, sin contestar siquiera si había felicitado a su sobrina, Rocío Flores, con motivo de su 24 cumpleaños!