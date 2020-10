El BID y Japón donan un millón de dólares a Honduras y El Salvador para educación

El BID apoyará a Honduras y El Salvador durante los próximos dos años en sus "esfuerzos de regreso a clases, asegurando entornos seguros para el aprendizaje y buscando reducir el impacto de la pandemia en las pérdidas de aprendizaje y el abandono escolar de niños y jóvenes". EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Tegucigalpa, 14 oct (EFE).- El Fondo Especial Japonés y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donaron a Honduras y El Salvador un millón de dólares para reducir la deserción escolar debido al cierre de escuelas por la pandemia del coronavirus, informó este miércoles una fuente en Tegucigalpa.

"La discontinuidad de los servicios educativos producto de la COVID-19 tendrá un impacto negativo en la deserción y el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en los jóvenes más vulnerables de Mesoamérica", indicó el BID en un comunicado divulgado por su oficina de prensa en la capital hondureña.

Para reducir ese impacto, el Fondo Especial Japonés donó un millón de dólares, en una operación coordinada por el BID, mediante una cooperación técnica no reembolsable que apoyará la reinscripción escolar y la recuperación de resultados de aprendizaje, señaló.

"Cerca de un millón de jóvenes no regresarán a las aulas de clase en Mesoamérica, cifra que representa al menos un 19,4 % de aumento en el ausentismo estudiantil", según la información del BID.

Destacó además que cuatro de cada cinco jóvenes que no regresen a la escuela, son pobres o de clase media vulnerable.

El BID apoyará a Honduras y El Salvador durante los próximos dos años en sus "esfuerzos de regreso a clases, asegurando entornos seguros para el aprendizaje y buscando reducir el impacto de la pandemia en las pérdidas de aprendizaje y el abandono escolar de niños y jóvenes".

Con apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centro América y República Dominicana (Comisca), la cooperación técnica financiará la compra de insumos de bioseguridad para que las escuelas puedan reabrir de forma segura con las condiciones sanitarias mínimas requeridas.

La cooperación también apoyará a las autoridades educativas de ambos países a desarrollar una "estrategia y plan de incentivos monetarios y no monetarios para motivar a los niños, niñas y jóvenes a que regresen a las aulas y promover su permanencia en el sistema educativo", según el BID.

Además, capacitará al personal escolar para implementar estrategias pedagógicas dirigidas a cerrar las brechas de aprendizaje que se registraron durante el cierre de las escuelas, en especial en los estudiantes más vulnerables, por la pandemia.

Las herramientas y los conocimientos adquiridos a través de este proyecto se compartirán con el resto de los países mesoamericanos mediante la participación de la Comisca, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC/SICA) y el Proyecto Mesoamérica.

De esta manera, el BID indicó que ratifica "su compromiso para seguir apoyando la educación en la región", según la información.