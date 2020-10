Colombia.- El Gobierno de Colombia informa de que "ya no hay más" menores dentro de las listas de las FARC

16/09/2020 El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia, Miguel Ceballos, ha informado este lunes de que "ya no hay más" menores dentro de las listas entregadas por las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que los últimos 272 que han sido identificados pasarán a ser considerados "víctimas" y no "desmovilizados".



Ceballos ha contado durante un diálogo para Caracol Radio, que tras analizar la identidad de más de 13.500 antiguos guerrilleros de las listas entregadas por el FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el partido político homónimo surgido tras la desmovilización de la guerrilla, se considera que ya no hay más casos de menores de edad.



En la última revisión de estas listas, un trabajo en el que ha participado Naciones Unidas y el FARC, se han sumado 272 menores a los 132 que el FARC previamente confirmó, lo que significa que la situación de 406 menores ha sido enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pasará a dar un tratamiento especial a los menores dentro del conflicto armado.



"Cuando son menores, son tratados como víctimas y desvinculados, no como desmovilizados", por lo que pasarán a depender de la protección y los beneficios del Instituto de Bienestar Familiar, ha explicado Ceballos.



"Los convenios internacionales de protección de menores les dan un tratamiento especial porque se considera que siempre fueron forzados para ingresar en estos grupos armados, aunque haya declaraciones de que ingresaron voluntariamente, la legislación asume que fueron forzados en ese reclutamiento y se les da un tratamiento de víctimas", ha detallado.



No obstante, si bien Ceballos considera que tras un "trabajo muy cuidadoso" ya no hay más menores dentro de las listas de la desmovilizada guerrilla, no opina igual con respecto a las disidencias y sospecha que "se llevaron a muchos" de ellos que no pudieron ser inscritos y registrados en estos listados.



Ceballos ha recordado que durante los diálogos de paz en La Habana, "hubo un reducto de las FARC" liderado por Miguel Botache, alias 'Gentil Duarte', "que no quiso someterse a la justicia transicional y asumir los compromisos" de estos acuerdos, por lo que el Gobierno contempla la posibilidad de que "muchos" menores de edad quedaran fuera de estas listas.