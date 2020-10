Leo Ulloa, el delantero más esperado por Andoni Iraola

El delantero argentino del Rayo Vallecano Leo Ulloa. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Madrid, 11 oct (EFE).- Ocho meses después de sufrir una grave lesión, Leo Ulloa reapareció frente al Tenerife y se convirtió en el delantero más esperado por Andoni Iraola, que demandó un ariete antes del cierre del mercado y espera haberlo encontrado en el argentino.

Ulloa sufrió el 12 de febrero de este año una rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento interno de la rodilla izquierda durante un entrenamiento y desde hace casi ocho meses permanecía de baja sin competir.

Esta semana, Ulloa, campeón de la Liga inglesa con el Leicester en 2016, se reincorporó a los entrenamientos con el grupo y, por sorpresa, entró en la convocatoria frente al Tenerife.

Contra el conjunto canario, el argentino entró al césped en el minuto 83 sustituyendo al franco-marroquí Yacine Qasmi, el otro delantero centro de la plantilla.

Ulloa apenas tuvo tiempo para intentar revertir el marcador desfavorable para su equipo y, con el número nueve en su camiseta, al final acabó lamentando la derrota por la mínima (1-0) frente al Tenerife.

"Después de tanto esfuerzo y haber sufrido en silencio, pude volver. Me gustaría agradecer particularmente a mi familia y a todos aquellos que me estuvieron apoyando en este duro proceso. El resultado no se dio, pero este equipo luchará hasta el final cada partido", declaró Ulloa en sus redes sociales.

Durante las últimas semanas, Andoni Iraola demandó públicamente la llegada de un delantero porque solo contaba con Qasmi y la vuelta de Ulloa, en cuanto a plazos, era una incógnita. El mercado se cerró y no llegó ningún refuerzo para el ataque rayista.

El argentino está de vuelta y esa es la mejor noticia para Iraola, que puede encontrar en Ulloa al delantero que buscaba. La pasada temporada, hasta su lesión, llevaba disputados diecisiete partidos de Liga y marcó seis goles.

Aún así, los plazos para recuperar su mejor nivel y el ritmo competitivo se siguen con cautela.

"Ulloa no está para jugar. Prácticamente no ha entrenado con el equipo, pero se ha dado la condición de que teníamos que meter balones arriba. No tiene forma física, pero no era necesaria para lo que le hemos sacado. Esos últimos minutos con el marcador en contra eran para que nos diera algo en el área, como ha estado muy cerca de ocurrir", confesó Iraola al término del partido.

El objetivo del Rayo es el ascenso a Primera. Para ello ha logrado retener en su plantilla a futbolistas internacionales como el central uruguayo Emiliano Velázquez, el lateral peruano Luis Advíncula, el defensa montenegrino Esteban Saveljich, el centrocampista español Mario Suárez o el portero macedonio Stole Dimitrievski, que se unen a otros como el lateral Fran García y el extremo Antoñín, ambos sub-21 españoles.

En esa plantilla, el técnico vasco espera que Ulloa, a sus 34 años, tenga un papel destacado, tanto sobre el césped como dentro del vestuario.

David Ramiro