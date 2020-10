La nueva carrera del creador de la PlayStation inventando robots

Ken Kutaragi en Tokio el 8 de octubre.

(Bloomberg) -- Ken Kutaragi, el legendario inventor de la consola de juegos PlayStation, está asumiendo uno de los trabajos más difíciles en robótica. Y no le pagan nada por hacerlo.

El fundador del negocio de juegos de Sony Corp. es el nuevo director ejecutivo de Ascent Robotics Inc., un emprendimiento de inteligencia artificial con sede en Tokio. Kutaragi, de 70 años, quiere fabricar robots asequibles que puedan moverse de forma segura y realizar trabajo físico junto con los humanos en fábricas y centros logísticos, y apunta a tener un prototipo funcional en aproximadamente un año. Dice que no recibe ningún salario para ahorrar un capital precioso.

“El brote de covid-19 ha cambiado el viejo argumento de que los robots nos están quitando nuestros trabajos”, dijo Kutaragi en su primera entrevista desde que asumió el mando en agosto. “Ahora está bastante claro que si queremos llegar a una nueva normalidad, necesitamos más y más robots en nuestra vida diaria”.

El veterano de la industria es vago sobre cómo planea lograr esto, aparte de decir que las asociaciones serán clave para seguir adelante. Ascent ha trabajado con Kawasaki Heavy Industries Ltd. en un brazo robótico que puede seleccionar partes de un revoltijo usando una sola cámara como entrada. También está desarrollando software de conducción autónoma en colaboración con un fabricante de automóviles japonés anónimo. La compañía utiliza una combinación de datos de híbridos Lexus repletos de sensores que recorren las calles de Tokio y simulaciones en las que los algoritmos están entrenados para manejar los llamados escenarios de casos extremos.

El desafío es que está tratando de combinar dos tecnologías que hasta ahora han prometido demasiado y no han logrado lo suficiente: la conducción autónoma y los robots colaborativos. Las empresas de automatización industrial más grandes del mundo, incluidas Fanuc Corp., ABB Ltd. y Kuka AG, han luchado por hacer crecer el mercado de máquinas que pueden trabajar junto con los humanos. Al mismo tiempo, los automóviles que pueden conducirse solos parecen estar perennemente en el horizonte.

“Si busca combinar robótica y movilidad, necesita a alguien a cargo que comprenda la tecnología”, dijo Kutaragi. “Estamos pensando globalmente, sin limitar nuestra mirada a Japón”.

Kutaragi tiene un historial de resolución de problemas técnicos y comerciales difíciles. Comenzó su carrera en Sony en los años 70, trabajando en algunos de los proyectos más exitosos de la gigante de la electrónica, incluidas las pantallas de cristal líquido y las cámaras digitales. En los años 90, revolucionó los videojuegos al ser pionero en el modelo de pérdida líder de gastar miles de millones en el desarrollo de hardware de vanguardia y luego recuperar costos a través de acuerdos de licencia de contenido. Kutaragi también demostró un agudo sentido de las tendencias tecnológicas, y se hizo famoso por lanzar la PlayStation 2 con un reproductor de DVD y estimular la adopción de la nueva tecnología de disco láser.

Desde que dejó Sony en 2007, ha formado parte de los consejos de administración del gigante del comercio electrónico Rakuten Inc., el desarrollador de aplicaciones SmartNews Inc. y GA Technologies, que administra un sitio web de anuncios inmobiliarios impulsado por inteligencia artificial. Kutaragi se ha desempeñado como director externo de la junta de Ascent desde 2018 y asumió el cargo de director ejecutivo el 26 de agosto. Posee alrededor del 22% de Ascent, que adquirió de su fundador Fred Almeida, quien dejó el emprendimiento. Masayuki Ishizaki, quien precedió a Kutaragi como director ejecutivo, se ha convertido en el director de operaciones de la empresa.

Fundada en 2016, Ascent ha recaudado alrededor de US$18 millones hasta la fecha y emplea a unos 50 ingenieros, la mayoría extranjeros. Kutaragi declinó decir cuánta pista le queda a la compañía y si planea financiamiento adicional.

“Si no lo hacemos, alguien más lo hará”, dijo Kutaragi. “La gestión es difícil, pero también fue así con PlayStation. Es algo en lo que soy bueno”.

Nota Original:PlayStation Inventor Starts New Career Making Robots for No Pay

©2020 Bloomberg L.P.