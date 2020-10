Ecuador se propone reforzar el programa económico y seguir el acuerdo con el FMI

Fotografía cedida por el Ministerio de Finanzas del nuevo ministro de Finanzas de Ecuador, Mauricio Pozo, durante su primera rueda de prensa este miércoles en Quito (Ecuador). EFE/Ministerio de Finanzas

Quito, 7 oct (EFE).- El nuevo ministro de Economía de Ecuador, Mauricio Pozo, anunció este miércoles que su gestión se orientará a reforzar el programa económico del Gobierno, convocar a un diálogo social para acometer reformas estructurales y sostener el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su primera rueda de prensa, Pozo, junto al saliente ministro de Economía Richard Martínez, aseguró que su gestión buscará "fortalecer el programa económico y la dolarización, acelerar la recuperación económica y el empleo, enrumbar al país con estabilidad y promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes".

Según el nuevo ministro, su país requiere de "consensos básicos" para aprobar reformas estructurales, que no necesariamente se orienten al acuerdo con el FMI.

Pozo dijo que su antecesor Martínez, que hoy se despidió de su despacho para postular a un cargo en el BID, ya dejó trazada una "ruta de comportamiento económico" que deberá seguir el actual Ejecutivo y que espera continúe el próximo Gobierno que surja de las elecciones presidenciales de febrero próximo.

El nuevo ministro habló sobre posibles reformas a la seguridad social del país, así como en el ámbito laboral, pues dijo que Ecuador requiere de una "reforma moderna que recoja las necesidades de la economía actual".

También se refirió al sistema tributario nacional y dijo que se necesitan corregir algunas distorsiones que supongan la eliminación de ciertos impuestos y la depuración de otros.

Con esos pasos, añadió, se pueden crear mejores condiciones para atraer las inversiones extranjeras, que consideró básicas en el esquema económico de futuro.

Pozo, que estará por un periodo relativamente corto pues el Gobierno del presidente Lenín Moreno terminará el 24 de mayo próximo, ofreció entregar "una economía en orden" a la próxima administración central.

Insistió en que, a su parecer, el próximo Ejecutivo debería seguir con los mismos objetivos económicos que se sustentan el acuerdo por 6.500 millones de dólares recién alcanzado con el FMI.

Recordó que el primer desembolso por unos 2.000 millones de dólares de esa línea ya llegó al país y que el pasado viernes ya se efectuaron pagos atrasados a proveedores del Estado por unos 1.000 millones.

Además, destacó los acuerdos crediticios alcanzados con China, por unos 1.800 millones de dólares, y de 500 millones con el Banco Mundial, que permitirán aliviar la situación deficitaria del Estado, afectada también por la pandemia del coronavirus.

Pozo estimó que el déficit fiscal de 2020 alcanzará el 8,9 por ciento del PIB, una cifra que, según dijo, no se recuerda en la historia reciente.

De su lado, Martínez, al dejar el cargo, manifestó que se marchaba con la "conciencia tranquila", pese a las crítica de varios sectores que han cuestionado su supuesto apego a los intereses de bonistas de la deuda externa nacional y a los postulados del FMI, en detrimento de la economía popular.

Para él, los "desafíos estructurales del país eran muy profundos" y se requerían reformas fuertes para ordenar la economía nacional, alcanzada con el apoyo de la comunidad financiera internacional.

"El mundo confía en nosotros porque hemos demostrado compromiso con el orden de las finanzas públicas y con la generación de empleo, pero, sobre todo, con transparencia en la búsqueda permanente de la prosperidad de los que menos tienen", acotó.

La comparecencia de Pozo y Martínez obedeció, según el Ministerio, a un proceso de transición ordenada en la cartera de Estado.

Pozo ya se desempeñó como ministro de Economía entre enero de 2003 y junio de 2004, durante la presidencia de Lucio Gutiérrez (2003-2005) y se presentó como candidato a la vicepresidencia del país en 2017 por el conservador Partido Social Cristiano.

No obstante, hoy aseguró que no milita ni ha pertenecido a las filas de esa formación, aunque guarda buenos lazos de amistad con sus máximos dirigentes, así como de otros partidos políticos del país.