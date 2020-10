Suárez llega a Uruguay "con mucha ilusión" por los partidos de eliminatorias

El jugador uruguayo Luis Suárez habla con periodistas su llegada hoy, al aeropuerto internacional de Carrasco en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 5 oct (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez arribó este lunes "con mucha ilusión" a Montevideo para sumarse a la selección uruguaya, que ya comenzó los trabajos con vistas a los primeros partidos de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022, ante Chile y Ecuador.

Cerca de las 23.00 hora local (02.00 GMT del martes) el goleador aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a donde llegó desde Buenos Aires en el avión del argentino Lionel Messi.

Antes de abandonar la principal terminal aérea del país, el goleador habló unos minutos con la prensa y subrayó que el duelo ante la roja del próximo 8 de octubre será "complicado" como en todas las eliminatorias.

Además, Suárez habló sobre la ausencia de Edinson Cavani, quien no fue citado por el cuerpo técnico, y destacó que "siempre" se siente cuando faltan "jugadores importantes".

No obstante, apuntó que Uruguay tiene futbolistas que están en "muy buen nivel" dentro de una plantilla con "unas cuantas caras nuevas".

Finalmente, el delantero se refirió a su nueva etapa en el Atlético de Madrid, club al que llegó en este período de pases, y aseguró que está "contento".

Además de Suárez, este lunes llegaron a Montevideo otros siete futbolistas.

El martes, en tanto, arribarán, entre otros, Diego Godín, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, quienes enseguida irán al Complejo Celeste para ponerse a las órdenes del seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez.

Antes del partido, la Celeste hará tres entrenamientos, todos ellos en horario vespertino, según fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Ante Chile, Uruguay no contará con el goleador Cavani, quien este lunes se vinculó al Manchester United de Inglaterra.

Por ello, una de las principales incógnitas que deberá despejarse en los entrenamientos es quién acompañará a Suárez en el ataque ante la baja de su principal socio.