07/03/2020 Antonio David Flores sorprende asegurando que aceptaría un perdón de Rocío Carrasco porque no es rencoroso. Además, el colaborador de "Sálvame" confiesa que no será él quien impedirá un acercamiento entre su ex y su hija, Rocío Flores. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Además, el colaborador de "Sálvame" confiesa que no será él quien impedirá un acercamiento entre su ex y su hija, Rocío Flores.



MADRID, 6 (CHANCE)



Cuando ya creíamos haberlo visto todo y después de veinte años de una guerra mediática y judicial con Rocío Carrasco, Antonio David Flores nos deja boquiabiertos realizando unas sorprendentes declaraciones. Y es que, cuando acabamos de conocer que la madre de sus hijos le pide 120.000 euros por insinuar en el año 2016 que era mala madre, además de exigir una fianza de 80.000 euros en concepto de fianza por el juicio pendiente de impago de la pensión de Rocío y David Flores, el colaborador de "Sálvame" confiesa que aceptaría unas disculpas de su ex mujer porque además no es rencoroso. Tan amable como de costumbre, el malagueño también asegura que no sería él quien impediría un acercamiento entre su hija y su ex mujer, que llevan sin hablarse siete años



- CHANCE: Qué te ha parecido la intervención de Amador Mohedano.



- ANTONIO DAVID: Si te digo la verdad no lo he visto. He leído lo que ha dicho pero no lo he visto no te puedo dar opinión. Lo siento. No tengo ni idea de lo que dijo de Rocío, pero es su tío y entiendo que antes de haber hablado de mi hija, igual la ha llamado y le ha preguntado.



- CH: Gloria Camila asegura que demandará a Marisa Martín Blázquez si no recula.



- ANTONIO DAVID: No tengo ni idea de eso. Tampoco quiero entrar yo en esta historia que no es mía, yo hablaría con Marisa de una forma personal y que igual diera datos de quién es su fuente, Marisa no lo ha hecho con mala intención. Creo que si Gloria ha dicho que no es verdad, la historia debería morir ahí.



- CH: Amador ha vuelto a señalar a Fidel Albiac.



- ANTONIO DAVID: Ahí estoy de acuerdo con Amador.



- CH: También compartes la teoría de que demandar es la única fuente de ingresos que puede tener.



- ANTONIO DAVID: Claro, esa teoría la di yo y la sigo manteniendo. Llevo ya 18 demandas, una más tampoco es cuestión de tener miedo, es cuestión de que se haga justicia.



- CH: Amador dice que no la ve feliz.



- ANTONIO DAVID: También estoy de acuerdo ahí con Amador.



- CH: ¿Le tenderías la mano?



- ANTONIO DAVID: Siempre. Aparte no soy rencoroso.



- CH: Rocío cumple años pronto. Te gustaría que le enviara un mensaje a tu hija.



- ANTONIO DAVID: Bueno, yo ya he dicho muchas veces que yo no voy a poner palos en ruedas de nadie para nada sino todo lo contrario, todo lo que sea bueno me alegraré siempre.