Ciencia.-Hay docenas de planetas que superan a la Tierra en habitabilidad

Dos docenas de planetas fuera de nuestro sistema solar con condiciones más adecuadas para la vida que la propia Tierra. Algunas de sus estrellas pueden ser incluso mejores que nuestro sol.



Un estudio dirigido por el científico Dirk Schulze-Makuch de la Universidad Estatal de Washington (WSU), publicado recientemente en la revista Astrobiology, detalla las características de los posibles planetas 'superhabitables', que incluyen aquellos que son más antiguos, un poco más grandes, un poco más cálidos y posiblemente más húmedos que la Tierra. La vida también podría prosperar más fácilmente en planetas que giran alrededor de estrellas que cambian más lentamente con una vida útil más larga que nuestro sol.



Los 24 principales contendientes para planetas superhablables están a más de 100 años luz de distancia, pero Schulze-Makuch dijo que el estudio podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación futuros, como el del telescopio espacial James Web de la NASA, el observatorio espacial LUVIOR y el telescopio espacial PLATO de la Agencia Espacial Europea.



"Con la llegada de los próximos telescopios espaciales, obtendremos más información, por lo que es importante seleccionar algunos objetivos", dijo Schulze-Makuch, profesor de WSU y de la Universidad Técnica de Berlín. "Tenemos que centrarnos en ciertos planetas que tienen las condiciones más prometedoras para la vida compleja. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra porque podría haber planetas que podrían ser más adecuados para la vida que el nuestro".



Para el estudio, Schulze-Makuch, un geobiólogo con experiencia en habitabilidad planetaria, se asoció con los astrónomos Rene Heller del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar y Edward Guinan de la Universidad de Villanova para identificar criterios de superhabitabilidad y buscar buenos candidatos entre los 4.500 exoplanetas conocidos más allá de nuestro solar. La habitabilidad no significa que estos planetas definitivamente tengan vida, simplemente las condiciones que serían propicias para la vida.



Los investigadores seleccionaron sistemas planeta-estrella, con probables planetas terrestres orbitando dentro de la zona habitable de agua líquida de la estrella anfitriona, del Archivo de Exoplanetas Objetos de Interés de Kepler de exoplanetas en tránsito.



Si bien el sol es el centro de nuestro sistema solar, tiene una vida útil relativamente corta de menos de 10.000 millones de años. Dado que pasaron casi 4.000 millones de años antes de que apareciera cualquier forma de vida compleja en la Tierra, muchas estrellas similares a nuestro sol, llamadas estrellas G, podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrolle la vida compleja.



Además de observar sistemas con estrellas G más frías, los investigadores también observaron sistemas con estrellas enanas K, que son algo más frías, menos masivas y menos luminosas que nuestro sol. Las estrellas K tienen la ventaja de una vida útil prolongada de 20 mil millones a 70 mil millones de años. Esto permitiría que los planetas en órbita fueran más antiguos y daría más tiempo a la vida para avanzar a la complejidad que se encuentra actualmente en la Tierra. Sin embargo, para ser habitables, los planetas no deberían ser tan viejos que hayan agotado su calor geotérmico y carezcan de campos geomagnéticos protectores. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, pero los investigadores sostienen que el punto óptimo para la vida es un planeta que tiene entre 5.000 y 8.000 millones de años.



El tamaño y la masa también importan. Un planeta que es un 10% más grande que la Tierra debería tener más tierra habitable. Se esperaría que uno que tenga aproximadamente 1,5 veces la masa de la Tierra retenga su calentamiento interior a través de la desintegración radiactiva durante más tiempo y también tenga una gravedad más fuerte para retener una atmósfera durante un período de tiempo más largo.



El agua es clave para la vida y los autores sostienen que un poco más ayudaría, especialmente en forma de humedad, nubes y humedad. Una temperatura general ligeramente más cálida, una temperatura superficial media de unos 5 grados Celsius mayor que la de la Tierra, junto con la humedad adicional, también sería mejor para la vida. Esta preferencia por el calor y la humedad se observa en la Tierra con mayor biodiversidad en las selvas tropicales que en las áreas más frías y secas.



Entre los 24 mejores planetas candidatos, ninguno de ellos cumple con todos los criterios para planetas superhabitables, pero uno tiene cuatro de las características críticas, lo que lo hace posiblemente mucho más cómodo para la vida que nuestro planeta de origen.



"A veces es difícil transmitir este principio de planetas superhabitables porque creemos que tenemos el mejor planeta", dijo Schulze-Makuch. "Tenemos una gran cantidad de formas de vida complejas y diversas, y muchas que pueden sobrevivir en ambientes extremos. Es bueno tener una vida adaptable, pero eso no significa que tengamos lo mejor de todo".