La primera ministra vota de manera anticipada en Nueva Zelanda

EFE/EPA/DAVID ROWLAND

Sídney (Australia), 3 oct (EFE).- La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, participó este sábado en el primer día del voto anticipado para las elecciones generales del próximo día 17 en las que parte como favorita.

La mandataria acudió junto con su pareja, Clarke Gayford, a un colegio electoral en Auckland, donde ella es candidata por el Partido Laborista, y también votó en sendos referendos sobre la legalización de la marihuana y la eutanasia que se celebran junto con los comicios.

"Fui a votar esta mañana con Clark. El voto es secreto por supuesto, pero puedo confirmar dos marcas por los laboristas", dijo Ardern, de 40 años, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

En Nueva Zelanda rige un sistema proporcional mixto en el que se "marca" en la papeleta dos casillas por el partido elegido y por el candidato favorito en la circunscripción.

La votación anticipada es habitual en Nueva Zelanda, pero ha visto un crecimiento en los últimos años y en esta ocasión se espera que alcance el 60 por ciento de las papeletas debido a la COVID-19.

Ardern indicó que la votación anticipada significa que se puede depositar la papeleta "de manera segura, sin colas", y que los colegios cuentan con geles desinfectantes y cabinas separadas para garantizar el distanciamiento físico.

Mientras que reveló su voto por los laboristas, la mandataria no dijo qué había decidido respecto a los referendos, aunque en el pasado expresó su apoyo a la eutanasia.

En un debate electoral el pasado martes, Ardern reconoció que había probado la marihuana en el pasado, una revelación acogida con naturalidad en su país, pero no quiso decir si apoya su legalización.

"Tomé una clara decisión de que quiero que la ciudadanía de Nueva Zelanda decida esto y quiero que no sea algo político", declaró en el debate con la líder del Partido Nacional, Judith Collins, quien afirmó que nunca ha probado el cannabis y que votará en contra de su legalización.

ADMIRACIÓN POR PEDRO SÁNCHEZ Y METTE FREDERIKSEN

Ardern, una política progresista conocida por su buena gestión tras el ataque supremacista contra dos mezquitas el año pasado y durante la pandemia, también señaló en el debate que entre los mandatarios actuales que más admira se encuentran el español Pedro Sánchez y la danesa Mette Frederiksen.

Collins, una veterana política de 61 años que en el debate expresó su admiración por la primera ministra alemana, Angela Merkel, tomó las riendas del Partido Nacional el pasado julio con una agenda para estimular la economía y con el acento en la defensa de la ley y el orden.

La mayoría de las encuestan dan la victoria a los laboristas, aunque con una mayoría insuficiente, por lo que tendrían que pactar con el Partido Verde para gobernar durante la próxima legislatura, que en Nueva Zelanda dura tres años.

La COVID-19, que obligó a retrasar la votación un mes, la crisis climática, la educación, el acceso a la vivienda y la reactivación de la economía tras la pandemia son algunos de los asuntos más relevantes en estos comicios.

Unos 3,7 millones de neozelandeses están llamados a votar en estas elecciones.

Los resultados preliminares se empezarán a conocer el día de la votación, pero el recuento oficial se dará a conocer el 6 de noviembre, mientras que el escrutinio provisional de los referendos se sabrá el 30 de octubre.