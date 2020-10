En sus propias palabras: Trump y el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usa una mascarilla durante un recorrido por el Centro de Innovación de Fujifilm Diosynth Biotechnologies, una planta de fabricación farmacéutica donde se están desarrollando componentes para una posible vacuna candidata para el coronavirus en Morrisville, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 27 de julio de 2020. Foto tomada el 27 de julio de 2020. REUTERS / Carlos Barria

2 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entró en cuarentena el viernes tras dar positivo por coronavirus, ha restado importancia a la pandemia durante meses, al mostrarse reticente al uso de mascarillas y realizar enormes eventos públicos con partidarios que no se protegían, en contra de las recomendaciones de expertos en salud. [nL1N2GT0LF]

En momentos en que afronta duras críticas por su respuesta a la epidemia que ha matado a más de 200.000 personas en Estados Unidos, el mandatario ha tenido que defender su manejo de la crisis. Los siguientes son algunos de sus comentarios sobre la emergencia sanitaria:

- 22 de enero, a la cadena CNBC: "Lo tenemos totalmente bajo control. Se trata de una persona que llegó desde China y lo tenemos bajo control. Vamos a estar bien".

- 24 de enero en Twitter: "China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus. Estados Unidos aprecia mucho sus esfuerzos y transparencia. Todo saldrá bien. En particular, en representación del pueblo estadounidense, quiero agradecer al presidente Xi".

- 23 de febrero, a periodistas: "Estamos muy involucrados. Estamos muy conscientes de todo lo que está pasando. Lo tenemos bastante bajo control en este país".

- 27 de febrero en la Casa Blanca: "Va a desaparecer. Un día, será como un milagro, desaparecerá".

- 10 de marzo tras una reunión con senadores republicanos: "Esto fue inesperado (...) y golpeó al mundo. Y estamos preparados, vamos a hacer un gran trabajo en esto. Y se irá. Simplemente estén en calma, desaparecerá".

- 13 de marzo a periodistas: "No, no asumo ninguna responsabilidad en absoluto porque tuvimos una serie de circunstancias y normas, regulaciones y especificaciones en diversas etapas".

- 15 de marzo en una conferencia en la Casa Blanca: "Este es un virus muy contagioso. Es increíble. Pero es algo sobre lo que tenemos un enorme control".

- 18 de marzo en Twitter: "Siempre traté el virus chino con mucha seriedad y he hecho un buen trabajo desde el principio, incluyendo la decisión muy temprana de cerrar 'fronteras' desde China, en contra de los deseos de la mayoría".

- 3 de abril en conferencia en la Casa Blanca: "Respecto a las mascarillas, realmente serán de uso voluntario. Puedes usarlas, pero no tienes que hacerlo. Yo decido no hacerlo, pero algunas personas sí y está bien. Ya que siempre estoy saludando a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes y reinas (...) no lo veo para mí, simplemente no".

- 23 de abril en la Casa Blanca: "Veo el desinfectante (...) y me pregunto si habrá alguna forma en que podemos usarlo como una inyección o algo, ¿como si fuera una limpieza?... Porque ves que (el virus) llega a los pulmones así que sería interesante revisar este asunto". Consultado después sobre estas declaraciones, Trump dijo que no estaba alentando a las personas a ingerir desinfectante y que sus comentarios fueron sarcásticos.

- 21 de mayo durante una visita a planta de Ford: "Yo llevé mascarilla en el área trasera (del complejo). No quería darle el gusto a los medios de verme usándola".

- 12 de julio antes de llevar mascarilla en público por primera vez: "Cuando estás en un hospital, en especial en esa ocasión particular en la que estás hablando con muchos, soldados, personas que en algunos casos acaban de salir de una cirugía, creo que es genial usar una mascarilla".

- 21 de junio, al anunciar cambio de opinión: "Les pedimos a todos que cuando no puedan mantener la distancia social lleven una mascarilla, úsenla. Ya sea que les guste o no, éstas tienen un impacto enorme, tienen un efecto y necesitamos que todos los que puedan (...) la usen (...) todo lo que puede ayudar, es bueno".

- 19 de septiembre, la noche anterior a que Estados Unidos superara la cifra de 200.000 muertes por coronavirus: "No afecta virtualmente a nadie. Es increíble. Afecta (...) a personas mayores con problemas cardíacos u otras condiciones de salud, si tienen otros problemas, ahí es cuando va a afectarles, eso es todo".

- 29 de septiembre en el debate presidencial, luego de sacar una mascarilla de su bolsillo: "Yo uso mascarillas cuando se necesita", afirmó, ridiculizando a su rival demócrata Joe Biden por emplearlas regularmente. "Yo no llevo mascarillas como él. Cada vez que lo ves, tiene una mascarilla. Podríamos estar hablando a 50 metros de distancia y él se aparece con la mascarilla más grande que hayamos visto".

- 29 de septiembre, cuando se le preguntó en el debate si le preocupaba la propagación del virus durante mítines de campaña: "Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Se hacen en el exterior, esa es la gran diferencia según los expertos. Y los hacemos en el exterior, tenemos multitudes enormes, como pueden ver (...) y no hemos tenido ningún efecto negativo. No tenemos efectos negativos, hemos tenido a 35.000 o 45.000 personas juntas en esos mítines".

(Editado en español por Marion Giraldo)