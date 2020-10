Carla Barber y Diego Matamoros desmienten, sin necesidad de hablar, los rumores de ruptura

15/09/2020 Diego Matamoros y Carla Barber llevan juntos desde el pasado mes de mayo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Pese a que en los últimos días han sido insistentes los rumores de ruptura entre Carla Barber y Diego Matamoros, parece que nada hay de consistente en dichos rumores, ya que la pareja se deja ver junta con todal normalidad. Quizás simplemente atravesaron una crisis en su apasionado noviazgo después del robo que la canaria sufrió en su portal, pero el caso es que, de haber existido como aseguran algunos medios de comunicación, la han superado y se muestran tan unidos como siempre.



Así, desde el regreso de Carla a Madrid y a su trabajo después de haber pasado dos semanas en Las Palmas descansando con su familia, Diego intenta no dejarla sola en ningún momento, y es de lo más habitual ver al hijo de Kiko Matamoros llevando y recogiendo a su novia de la clínica de cirujía estética que posee en la capital.



Eso sí, muy serios y completamente mudos, los tortolitos han cambiado radicalmente su actitud con la prensa. Y si antes no tenían problema en hablar de su relación, ahora dan la callada por respuesta a unos rumores de ruptura que, a tenor de las imágenes en las que Diego y Carla apenas se separan, se desinflan sin necesidad de desmentidos. ¡Dale al play y no te pierdas al influencer muy pendiente de su chica en todo momento!