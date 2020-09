Coronavirus.- Netanyahu dice que el segundo confinamiento a nivel nacional en Israel durará más de un mes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que el segundo confinamiento a nivel nacional impuesto en el país a causa del repunte de los casos de coronavirus no será retirado en al menos un mes.



Está previsto que el toque de queda termine el 11 de octubre, tres semanas después de su entrada en vigor, si bien las declaraciones de Netanyahu apuntan a una prórroga de esta medida, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



"Podría durar mucho más", ha señalado durante una comparecencia en directo a través de su cuenta en la red social Facebook. "Pido a todos los ciudadanos que cumplan las normas, sin excepción", ha manifestado.



Así, ha lamentado que "la gente no entiende el poder de las mascarillas", al tiempo que ha argüido que "llevarlas en espacios cerrados salva (vidas)". "Es algo que hay que hacer", ha remachado.



El país ha superado este martes la barrera de los 800 pacientes hospitalizados en estado grave, cifra que en el pasado fue citada como una 'línea roja' para las capacidades del sistema sanitario israelí para dar un tratamiento adecuado a todos los ingresados.



El Ministerio de Sanidad ha señalado que en estos momentos hay 811 personas hospitalizadas en estado grave, incluidas 239 en estado crítico, 206 de las cuales están conectadas a respiradores a causa de la gravedad de su estado.



Las autoridades israelíes han confirmado hasta la fecha 234.060 casos de coronavirus, con 1.516 fallecidos. Por su parte, 167.032 personas se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad causada por el virus.



El segundo confinamiento arrancó antes del inicio del Rosh Hashaná (el Año Nuevo judío) y su extensión abarcará las importantes festividades religiosas del Yom Kippur y el Sukkot, lo que ha provocado un gran malestar en parte de la población.



La situación ha provocado una caída de los índices de apoyo a Netanyahu, según un sondeo publicado el 23 de septiembre por el Israel Democracy Institute (IDI), que apunta que únicamente el 27 por ciento de los israelíes tiene confianza en la capacidad del primer ministro para gestionar la pandemia.