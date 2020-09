Surinam reduce las trabas al tráfico aéreo y Guyana reforzará el sector turístico

En la imagen, Chandrikapersad Santokhi, presidente de Surinam. EFE/Ertugrul Kilic/Archivo

San Juan, 28 sep (EFE).- El Ejecutivo de Surinam permitirá el tráfico aéreo directo desde Países Bajos y reanudará los vuelos domésticos, debido a la reducción de casos de COVID-19, mientras que el Gobierno de Guyana anunció medidas para reforzar al sector turístico, cuyos ingresos se redujeron un 46 por ciento en los últimos 6 meses.

El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, en declaraciones divulgadas este lunes, señaló que se permitirá el tráfico directo de pasajeros desde los Países Bajos al tiempo que se reanudan los vuelos domésticos en este país de la Comunidad del Caribe (Caricom), gracias a la caída de casos de coronavirus.

Santokhi también anunció una extensión de dos semanas del toque de queda, que ahora comenzará una hora más tarde y se extenderá de las 21.00 a las 05.00.

El jefe de Estado dijo respecto a los vuelos de Países Bajos que los pasajeros deberán presentar una prueba COVID-19 negativa y estar en cuarentena durante 10 días después de la llegada a Surinam.

Los vuelos en el interior del país se llevarán a cabo de acuerdo con los protocolos sanitarios.

Santokhi dijo que el número de contagiados ha disminuido significativamente y que la tasa de ocupación en hospitales y cuidados intensivos también está mostrando un fuerte descenso.

"Las cifras nos dicen que estamos lejos de tener las circunstancias deseadas. El peligro de una nueva ola y un nuevo pico es real", dijo no obstante Santokhi, citando a Europa como ejemplo, donde varios países están experimentando un aumento de casos de COVID-19.

CERRARÁN EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON PROTOCOLOS

Santokhi advirtió además que las autoridades tomarán medidas para cerrar empresas que violen los protocolos destinados a frenar la propagación del virus.

Santokhi dijo que espera que el virus pronto se convierta en algo pasado en Surinam.

Según las nuevas medidas delineadas por el presidente, la prohibición de reunirse es válida para grupos de más de 10 personas y no habrá exenciones para las fiestas, incluidas reuniones en las casas.

Además, los funerales y las reuniones religiosas están permitidas en la medida en que no estén presentes más de cincuenta personas al mismo tiempo, mientras que las actividades deportivas al aire libre pueden tener lugar con normalidad, pero los deportes de contacto no están permitidos.

PERMANECEN CERRADOS BARES Y DISCOTECAS

Los bares, clubes nocturnos, salones de baile, discotecas y similares permanecerán cerrados y los restaurantes y otros locales comerciales solo podrán abrir para entregas a domicilio.

Las últimas cifras disponibles indican que el número de casos activos de COVID-19 se ha reducido a 72, lo que lo convierte en el más bajo desde la primera semana de junio.

En las últimas 24 horas, solo se agregaron cuatro nuevas infecciones, incluidas tres en la capital, Paramaribo.

Ahora hay 4.835 casos positivos, mientras que el número de muertos se mantiene estable en 102.

Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció este lunes que su Gobierno trabaja para introducir medidas destinadas a contrarrestar la fuerte caída de ingresos del sector turístico provocada por la COVID-19 en el país sudamericano, de un 46 por ciento de los ingresos en los últimos 6 meses respecto al mismo periodo del año anterior.

Ali aseguró que su gobierno está comprometido a apoyar a todas las partes interesadas a través de un proceso de recuperación.

Destacó la introducción de una serie de medidas, incluido un presupuesto de emergencia para atajar la crisis provocada por la caída de ingresos.

Dijo que las medidas incluyen rebajas en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) en viajes internos e incentivos especiales para hoteles.

"También implementaremos políticas para fortalecer y hacer crecer la fuerza laboral en el sector turístico para atender la afluencia de visitantes esperada como resultado de la campaña publicitarias", destacó.

Guyana ha registrado desde el inicio de la pandemia un total de 2.725 contagios y 78 muertos.