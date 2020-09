Anuncian la cancelación del carnaval de Trinidad y Tobago de 2021

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 28 sep (EFE).- El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, anunció este lunes la cancelación de la edición de 2021 del popular carnaval que cada año se celebra en este territorio de la Comunidad del Caribe (Caricom), a causa de la pandemia de la COVID-19, que en este país se ha cobrado ya 71 vidas y 4.362 personas contagiadas.

Rowley justificó su decisión por el panorama al que se enfrenta el país caribeño y la práctica totalidad del mundo, sin que a corto plazo haya señales de que la situación del coronavirus vaya a cambiar de manera significativa.

"En 72 horas estaremos en octubre y si a estas alturas todavía estamos en plena pandemia sería una locura estar hablando de carnaval en febrero. No veo futuro para el carnaval en Trinidad y Tobago en los próximos meses", lamentó Rowley en un encuentro económico para hablar del próximo presupuesto que aprovechó para hacer el anuncio.

El jefe del Ejecutivo de Trinidad y Tobago aseguró que algo drástico tendría que ocurrir para que se pensara en rectificar el anuncio de hoy sobre esa cita festiva, muy importante para la economía local.

"Puedo decirles a todos que, a menos que haya un cambio dramático para Navidad y la pandemia se convierta en cosa del pasado, el carnaval en Trinidad y Tobago de 2021 no se celebrará", puntualizó.

Durante las últimas semanas se había especulado sobre si Trinidad y Tobago se uniría a otros países que anunciaron la cancelación o el aplazamiento de sus carnavales.

Rowley dijo que Trinidad y Tobago debería, no obstante, mirar el lado positivo, a pesar de que su anuncio resultará en una pérdida de millones de dólares en ingresos para la economía nacional.

"Agradezcamos que todavía estemos vivos para vernos la cara", sostuvo, tras agregar que si bien comprende las consecuencias económicas que tendrá la decisión el objetivo último es el de salvar vidas.

El carnaval de Trinidad y Tobago está marcado por el calypso y la soca, ritmos afrocaribeños arraigados en el país que dan color a este festival que cada año ganaba más adeptos.