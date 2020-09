S&P 500 y Nasdaq caen por baja de la actividad empresarial

(.)

23 sep (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq cambiaron de tendencia y caían el miércoles luego de que se conocieron datos que mostraron una baja de la actividad empresarial en septiembre, mientras que un alza de Nike, tras un fuerte informe trimestral de ganancias, apoyaba el Dow.

* Los datos de IHS Markit mostraron que los avances en las fábricas fueron compensados por un retroceso del sector de servicios en septiembre, sugiriendo una pérdida de impulso de la economía mientras el tercer trimestre se acerca a su fin.

* Las apuestas a un rebote económico estable de la recesión provocada por la pandemia, combinadas con un histórico estímulo fiscal y monetario, habían impulsado un repunte en los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos desde marzo.

* Sin embargo, las dudas sobre el próximo proyecto de ley de estímulo por el coronavirus, así como la caída de las grandes acciones de tecnología, han pesado en el confianza de los inversionistas este mes, con los favoritos de Wall Street, incluyendo Facebook Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc soportando la mayor parte de las pérdidas. * "Es este constante ir y venir en la incertidumbre, en que estamos esperando información sobre la elección, las ganancias y el estímulo", dijo Thomas Hayes, miembro gerente de Great Hill Capital LLC en Nueva York. * Siete de los 11 principales índices sectoriales del S&P bajaban en la mañana, con la energía liderando las caídas. Las acciones industriales estaban entre las que más. * El promedio industrial del Dow Jones bajaba un 0,15% a 27.246,40, el S&P 500 perdía un 0,27% a 3.306,40 y el Nasdaq Composite retrocedía un 0,53%, a 10.905,76. * Las acciones de Nike Inc subían un 10% a un máximo histórico ya que sus ventas digitales, especialmente en América del Norte, ayudaron a compensar la caída de las ventas en las tiendas tradicionales. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano y Javier López de Lérida)