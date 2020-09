Perú suma 772.896 casos de COVID-19 y asegura la compra de millones de vacunas

Del total de casos detectados ya son 622.418 las personas que fueron dadas de alta de un centro médico o cumplieron con su período de aislamiento domiciliario. EFE/Sergio Urday/Archivo

Lima, 21 sep (EFE).- Perú llegó a los 772.896 casos y 31.474 fallecidos por la COVID-19, tras registrar otros 400 infectados y 105 decesos en las últimas horas, mientras que el Gobierno ratificó que ya ha asegurado la compra de millones de las futuras vacunas contra el coronavirus.

El Ministerio de Salud informó este lunes que en el país hay actualmente 9.087 personas hospitalizadas a consecuencia de esta enfermedad, 1.415 de las cuales se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Del total de casos detectados desde que se reportó el primer infectado en el país, el pasado 6 de marzo, ya son 622.418 las personas que fueron dadas de alta de un centro médico o cumplieron con su período de aislamiento domiciliario.

VACUNA COMO BIEN PÚBLICO

Con Perú convertido en el quinto país del mundo más afectado por la pandemia, el presidente Martín Vizcarra centró este lunes su participación remota en la sesión por el 75 aniversario de la ONU en el planteamiento de que la futura vacuna y el tratamiento médico puedan ser reconocidos como "bienes públicos globales".

Vizcarra enfatizó que "la magnitud de la pandemia y la naturaleza altamente contagiosa y desconocida del COVID-19 no permitirán a nadie estar a salvo, hasta que todos estemos a salvo", por lo que el reconocimiento del carácter público asegurará "el acceso oportuno y equitativo a medicamentos y equipos necesarios para atenderlo".

El gobernante también pidió poner atención a "las graves consecuencias socioeconómicas generadas por la pandemia" ya que, según dijo, "la coyuntura ha puesto en evidencia grandes brechas que vienen afectando por años" a las sociedades, "así como prácticas que han ido erosionando el multilateralismo, reflejo de desconfianza y visiones unilaterales".

ACUERDOS INTERNACIONALES

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, reiteró, por su parte, que los últimos convenios alcanzados con diversos laboratorios y Gobiernos pueden permitir que Perú comience la distribución de la vacuna durante el primer trimestre de 2021.

El canciller destacó que entre los "acuerdos vinculantes" destacan los pactos para obtener 9,9 millones de dosis de vacunas del laboratorio Pfizer y 13 millones de dosis mediante el mecanismo Covax Facility.

Detalló que esas vacunas buscan beneficiar a 11 millones de personas con dos dosis de la vacuna para cada una, como parte de una primera meta que busca proteger al 70 % de la población peruana.

López Chávarri precisó que ya se han establecido fechas para realizar los pagos por las medicinas, pero que esto no se debe hacer "antes porque todavía las negociaciones, y por lo tanto los precios, están fluctuando".

VACUNA ASEGURADA

En ese contexto, el viceministro peruano de Salud Pública, Luis Súarez Ognio, confirmó que ya ha suscrito el acuerdo de pago en el marco del mecanismo Covax Facility para recibir millones de las futuras vacunas contra el coronavirus.

"Yo mismo he firmado el acuerdo. Ya está asegurada la vacuna, así como la compra de la vacuna de Pfizer. Con estas dos primeras compras tenemos aseguradas dosis para vacunar a 11 millones de personas y se vienen convenios con otras farmacéuticas", indicó.

El viceministro consideró que Perú recibirá las primeras remesas de las vacunas hacia fines de diciembre o principios de enero próximo, entregados por la farmacéutica Pfizer, y adelantó que primero se vacunará al personal sanitario de todo el país.

El plan del Ministerio de Salud es dar prioridad a "la salvación de vidas y luego evitar los contagios", por lo que tras los sanitarios se vacunará a las personas con enfermedades de riesgo y a los mayores de 65 años.

ENFERMEDAD EN RETROCESO

Suárez Ognio reiteró que el impacto de la COVID-19 "está en retroceso" en casi todo el país, con excepción de algunas regiones del sur andino, de la región costeña de Ica, y en los distritos limeños de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y la zona este de Lima.

Alertó, sin embargo, que se mantiene el riesgo de que la epidemia pueda resurgir con fuerza si no se cumplen medidas de seguridad sanitaria como el uso de mascarillas, el lavado constante de manos y el distanciamiento entre personas.

"La reaparición de los contagios masivos en Europa nos está indicando que ante el descuido o relajamiento de las conductas seguras, la pandemia vuelve a expandirse", acotó antes de pedir cautela ante la adopción de medidas de recuperación económica como el fomento del turismo interno o los viajes internacionales.