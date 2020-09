"Imperio de mentiras", la primera telenovela "turco-mexicana" de Univision

Fotografía cedida por Univisión que muestra a los actores Angelique Boyer (i) y Andrés Palacios en una escena de "Imperio de Mentiras. EFE/Univisión

Miami, 21 sep (EFE).- La cadena estadounidense de televisión en español Univision estrena este lunes "Imperio de Mentiras", una producción protagonizada por los actores Angelique Boyer y Andrés Palacios basada en el guion de la telenovela turca "Kara Para Aşk".

Esta es la primera vez que Televisa, el gigante mexicano de la televisión que la produjo, hace un proyecto basado en una exitosa telenovela turca. La compañía, de hecho, compró los derechos para adaptar varios productos de Inter Medya.

"Sellamos la venta del libro en Natpe Miami 2020 -una de las mayores ferias de televisión del mund-. 'Kara para aşk' ha sido un éxito a nivel mundial y lo hemos vendido a unos 120 países", informó a la revista especializada Produ Beatriz Cea, vicepresidenta y jefa de Ventas y Adquisiciones de Inter Medya.

"Estamos seguros de que la versión de Televisa también será un gran suceso”, completó la ejecutiva.

La telenovela original, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek (de "Fatmagul"), fue transmitida en Turquía con gran éxito entre 2014 y 2015.

Con el nombre de "Amor de contrabando" y "Amor y dinero", la producción turca ya fue pasada con buenos resultados en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y España.

En Estados Unidos, puede verse actualmente en Netflix.

Su nueva versión, ahora muy latina, ya se estrenó hace una semana en México en Televisa y está en el primer lugar de sintonía, impulsada, en parte, gracias a una nutrida campaña en las redes sociales y una gran curiosidad por parte del público.

Varios capítulos de "Imperio de mentiras" adelantados a Efe muestran una línea similar a la historia original, pero con detalles que la anclan a la cultura mexicana, mucho más allá que el cambio de los nombres de turco a español y la adaptación de frases y elementos culturales.

Para comenzar, el lado policial de la historia -que es la base de casi todos los dramas de la telenovela- no se enfoca en el tráfico de diamantes, sino de piezas de arqueología prehispánica.

Por otra parte, mientras que la serie turca tiene 164 episodios, la mexicana tiene 94, por lo que la historia va muchísimo más rápido.

LA REINA DEL "RATING"

Televisa parece haber tomado en cuenta las lecciones de las primeras tres producciones de su ambicioso proyecto "Fábrica de sueños" en la elección del elenco principal de "Imperio de mentiras", comenzando por su protagonista.

Para el personaje de Elisa Cantú, una sofisticada mujer que cae en un enredo criminal tras el asesinato de su padre, seleccionó a la actriz mexicana nacida en Francia Angelique Boyer.

La estrella ha estado a la cabeza de los últimos grandes éxitos de Televisa y Univision.

Su anterior producción, "Amar a muerte", representó el retorno de la cadena estadounidense al primer lugar de sintonía de la televisión en español, después de cinco años de lucha por arrebatárselo a su archirival Telemundo.

El protagonista masculino, en tanto, es Andrés Palacios, un actor nacido en Chile y criado en México, quien se dio a conocer como el personaje principal en la nueva versión de "La usurpadora", que se puede ver actualmente en Amazon Prime Video.

Otros actores reconocidos en la serie son Leticia Calderón, como la madre de la protagonista; Susana González, una de sus hermanas; y Alejandro Camacho, quien resulta ser un gran villano.

LA PRIMERA TELENOVELA DE LA PANDEMIA

Lo cierto es que "Imperio de mentiras" no solo es la primera telenovela "turco-mexicana". La producción es también la primera que se filmó casi completamente durante la pandemia de la COVID-19.

El equipo, dirigido por la productora Giselle González, tenía apenas dos semanas de trabajo cuando debieron suspender las grabaciones a consecuencia de las órdenes de confinamiento social emitidas por las autoridades de la Ciudad de México.

La producción retomó las actividades a mediados de junio, en medio de estrictas normas de seguridad sanitaria.

"La verdad no ha sido fácil. Ha sido el proyecto más complejo en mi vida, sin duda. Al principio estábamos nerviosos con el tema de tocarnos en el set, pero todos somos muy empáticos. Estamos haciendo lo que amamos y estamos haciendo todo lo posible por cuidarnos y hacer un producto de calidad", expresó Boyer a la prensa.

Tanto Boyer como Palacios han subrayado que el tener a González como productora les ha ayudado muchísimo, en especial en esta situación.

González es una de las productoras más exitosas de Televisa, con telenovelas como "Ya no creo en los hombres", "La candidata", "Caer en tentación", "Ya no creo en los hombres" y la más reciente versión de "Cuna de lobos".

Alicia Civita