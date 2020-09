Irán subraya el "aislamiento" de Washington al reanudar sanciones en su contra

con tuit del canciller iraní ///Teherán, 20 Set 2020 (AFP) - Irán destacó este domingo el "aislamiento" de Estados Unidos tras proclamar unilateralmente el retorno de las sanciones de la ONU contra Teherán, una decisión rechazada por Rusia y los países europeos que participaron en el acuerdo sobre el tema nuclear iraní."Hoy Estados Unidos da la bienvenida al regreso de prácticamente todas las sanciones de la ONU previamente levantadas a la República islámica de Irán", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo, al anunciar el restablecimiento de las medidas a las 0H00 GMT del domingo. Las sanciones se levantaron en 2015, cuando Teherán se comprometió, en el marco del acuerdo internacional, a no desarrollar armas nucleares. Estados Unidos se retiró de ese pacto en 2018, al juzgarlo insuficiente."El mundo entero dice que no pasó nada. Esto simplemente pasó en el mundo imaginario" de Pompeo, reaccionó más tarde en la jornada Saeed Jatibzadé, portavoz del ministerio de Exteriores iraní, en una conferencia de prensa.Para el presidente Hasan Rohani, "la presión máxima estadounidense contra Irán, en su dimensión política y jurídica, se transformó en aislamiento máximo de Estados Unidos", según declaraciones formuladas en una reunión retransmitida por la televisión.El gesto de desafío estadounidense al resto del mundo corre el riesgo de hacer aumentar las tensiones internacionales, sobre todo porque el gobierno de Donald Trump amenaza claramente con poner en práctica un sistema de las denominadas sanciones secundarias para penalizar a cualquier país o entidad que no acate sus medidas."Si los Estados miembros de la ONU no cumplen con sus obligaciones de aplicar estas sanciones, Estados Unidos está dispuesto a utilizar nuestras autoridades nacionales para imponer consecuencias por esos incumplimientos y asegurar que Irán no se beneficie de la actividad prohibida por la ONU", declaró Pompeo. - "Ningún efecto jurídico" - Trump podría revelar estas medidas el martes en su discurso ante la Asamblea general de la ONU, a seis semanas de las presidenciales en las que buscará un segundo mandato.El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, respondió este domingo en Twitter acusando a Pompeo de "amenazar con castigar a un mundo que se niega a vivir en el universo paralelo" de los estadounidenses, "El (resto del) mundo había dicho NO" al restablecimiento de las sanciones, recordó.Estados Unidos está casi solo y contra todos: las otras grandes potencias, Rusia, China pero también sus aliados europeos, impugnan esta decisión apoyada en una maniobra legal, el "snapback"."Cualquier decisión o acción tomada con vistas a reimponer (las sanciones) no tendría efecto legal", afirmaron Francia, Gran Bretaña y Alemania en una carta conjunta enviada el viernes al Consejo de seguridad y de la que la AFP obtuvo una copia.El ministerio de Relaciones Exteriores ruso denunció este domingo una iniciativa estadounidense "ilegítima" que no tendrá "consecuencias legales internacionales". "En agosto, todos dijimos claramente que esta maniobra es ilegítima. ¿Washington es sordo?", tuiteó Dmitri Polianski, embajador adjunto de Rusia ante la ONU. "Es muy doloroso ver a un gran país humillarse así y oponerse en un obstinado delirio a los otros miembros del Consejo de seguridad de la ONU", añadió. - "La bala atascada" - Para comprender este espectacular enfrentamiento entre la primera potencia mundial y el resto del mundo hay que remontarse a un mes atrás. El gobierno de Trump sufrió un rotundo revés en el Consejo de Seguridad de la ONU en su intento por extender el embargo de armas convencionales contra Irán, que expira en octubre. Acusando en un ataque de rara violencia a Francia, Reino Unido y Alemania de haber "elegido alinearse con los ayatolás" en el poder en la República islámica, Pompeo desencadenó el 20 de agosto ese controvertido "snapback" que se suponía que haría posible restaurar todas las sanciones de la ONU contra Irán un mes después.En una pirueta legal, Estados Unidos invoca su condición de país "participante" del acuerdo que abandonó en 2018 con el único objetivo de activar ese mecanismo. Casi todos los demás países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU impugnan la capacidad de Estados Unidos para valerse de esta condición y, por lo tanto, no siguieron su enfoque. Al retirarse del acuerdo, Estados Unidos "no puede iniciar un retorno a las sanciones de Naciones Unidas", señaló el jefe de diplomacia europea, Josep Borrell, este domingo en un comunicado. "No va a pasar nada", predice un diplomático de la ONU. "Es como cuando aprietas el gatillo y la bala queda atascada".bur-kam/vg/elm/fff/dax/els/age-mar/eg -------------------------------------------------------------