Merck alcanza acuerdo de US$4.500M con Seattle Genetics

(Bloomberg) -- Merck & Co. planea adquirir una participación accionaria y pagar hasta US$4.500 millones en una serie de acuerdos con Seattle Genetics Inc. por dos de sus medicamentos contra el cáncer.

Ambos han trabajado juntos antes, estudiando combinaciones de medicamentos contra el cáncer de Seattle Genetics con el medicamento de gran éxito de Merck, Keytruda. Ahora Merck adquirirá una participación de US$1.000 millones en la empresa de biotecnología. Una inversión de 5 millones de acciones que se comprarán a US$200 cada una, que representa una prima de 33% frente al cierre del viernes, colocará a Merck entre los diez principales accionistas de Seattle Genetics, con sede en Bothell, Washington.

Las empresas desarrollarán un medicamento experimental, ladiratuzumab vedotin o LV, que ha mostrado signos promisorios de forma temprana para tratar el cáncer de mama triple negativo, una enfermedad particularmente agresiva y difícil de tratar. Merck pagará US$600 millones por adelantado, mientras que los costos de desarrollo y las ganancias futuras se dividirán en partes iguales entre las dos farmacéuticas. Seattle Genetics será elegible para hasta US$2.600 millones en ventas y hitos de desarrollo.

LV pertenece a una clase de medicamentos contra el cáncer conocidos como conjugados de medicamentos de anticuerpos que están destinados a matar las células cancerosas y no afectar a las células sanas. La empresa de biotecnología quiere probar el medicamento en otros tumores cancerosos además del cáncer de mama. Los medicamentos contra el cáncer de este tipo han atraído el interés de los grandes fabricantes de medicamentos. El domingo, Gilead Sciences Inc. anunció planes para pagar alrededor de US$21.000 millones para adquirir Immunomedics Inc., una empresa en la que Seattle Genetics tuvo previamente una participación.

Las acciones de Seattle Genetics subieron 7,5% a US$161,15 el lunes a las 9:51 a.m., hora de Nueva York, el mayor aumento desde el 5 de mayo. En las cotizaciones previas a la apertura del mercado, las acciones se habían negociado en un máximo de US$185.

Los inversionistas parecen estar luchando con un precio potencial que podría superar los US$50.000 millones necesarios para una adquisición de Seattle Genetics, escribió Stephen Willey, analista de Stifel en una nota de investigación. De manera similar, habían luchado con el precio potencial requerido para una compra de Immunomedics, dijo. Si bien Seattle Genetics tiene más asociaciones y activos que complicarían un trato, la oferta de Gilead por Morris Plains, empresa con sede en Nueva Jersey, “ahora puede utilizarse para racionalizar” Seattle Genetics como objetivo de fusiones y adquisiciones, agregó Willey.

La asociación no impide que Seattle Genetics sea comprada o realice más negocios. Con un número creciente de medicamentos contra el cáncer, Seattle Genetics es uno de los nombres mencionados con frecuencia por los inversionistas como un objetivo potencial de fusiones y adquisiciones, según una encuesta de Bloomberg Intelligence.

Merck también le dará a Seattle Genetics una ventaja para alcanzar nuevos mercados para otro medicamento, Tukysa. El medicamento cuenta con la aprobación de Estados Unidos para tratar otro cáncer de mama agresivo en el que una proteína conocida como HER2 estimula el rápido crecimiento de las células cancerosas.

Merck pagará a Seattle Genetics US$125 millones por adelantado y hasta US$65 millones en hitos a medida que comercializa el medicamento fuera de América del Norte y Europa.

“Tenemos una trayectoria muy sólida, me levanto todas las mañanas emocionado de hacer una diferencia en la vida de los pacientes con cáncer”, dijo Clay Siegall, director ejecutivo de Seattle Genetics en una entrevista. “Nuestra intención es hacer crecer la empresa”, agregó, aunque tendría la responsabilidad fiduciaria de analizar las ofertas.

Nota Original:Merck Inks Up to $4.5 Billion Seattle Genetics Cancer Deal (1)

