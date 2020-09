Lourdes Ornelas revela que Camilo Sesto le escribió "Perdóname" después de sufrir un aborto

10/09/2019 Lourdes Ornelas se ha sincerado sobre su relación con Camilo Sesto en el especial de "Hormigas Blancas" dedicado al cantante de Alcoy EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



El programa de "Hormigas Blancas" nunca defrauda. Y si hemos estado dos semanas hablando del especial dedicado a Rocío Jurado, parece que con el de Camilo Sesto - emitido anoche, un año después de la muerte del cantante - seguiremos el mismo camino.



En primer lugar, porque el espacio ha conseguido una entrevista, y sin cobrar, de Lourdes Ornelas, ex del legendario artista y madre de su único hijo, Camilo Blanes. La mexicana era uno de los personajes más buscados en las últimas semanas tras sus declaraciones en la revista "Lecturas" acusando a Lydia Lozano y a los abogados de Camilín de haberle estafado con la herencia de su padre.



Y, después de unos días desaparecida, Carlota Corredera consiguió, en una conversación tranquila y en un ambiente íntimo, que Lourdes Ornelas se soltase y hablase largo y tendido no sólo de su relación con Camilo - revelando detalles que nunca había contado hasta ahora pese a haber ido a numerosos platós de televisión a hablar del cantante de Alcoy - sino de la relación que el cantante tenía con su único hijo.



Lo que más nos ha sorprendido, que Lourdes haya revelado por primera vez que "Perdóname", una de las canciones más famosas de Camilo Sesto, era dedicada a ella. Y es que, emocionada pese al paso de los años, la mexicana ha confesado que se quedó embarazada con 20 años y, de mutuo acuerdo, decidieron interrumpir el embarazo voluntariamente. Nada novedoso - puesto que ya lo había contado más veces y estando el de Alcoy vivo - sino fuese porque ha desvelado que "Perdóname" nació tras ese aborto. Así, la letra de "perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si huyo cuando tu me necesitas más" era dedicada a ella, pero no por una supuesta infidelidad que es lo que parece decir la canción, sino por la pérdida del que hubiese sido su primer hijo.



Lourdes, afectada, ha recordado cómo en su día se dijo que el cantante la había "alquilado para tener hijos", cuando no era verdad y lo suyo fue un amor de verdad que duró varios años y atravesó varias etapas. Emocionada, ha relatado como el cantante y ella eran muy amigos y ha definido a Camilo como "el amor de mi vida".



Así, cuatro años después de ese aborto y, fruto del amor que sentían el cantante y la mexicana, nacía Camilín. Fue un "niño buscado" que traía a Camilo "como loco". Sin embargo, pese a vivir un tiempo juntos en España, "me fui porque él tenía una manera de vivir que no era la mía. No era feliz, no éramos pareja". Pese a que se llevó al pequeño con la idea de que viniese a visitar a su padre de vez en cuando, "Camilo vino y se lo llevó. Fue duro para los dos. No fue la mejor decisión".



El resto, es historia, y desgraciadamente ya conocemos la mala relación que Lourdes y Camilo tuvieron hasta su muerte y la difícil relación que el artista tuvo con su único hijo hasta el final de sus días. La mexicana, muy dura con su ex pareja en todas las entrevistas que conceció hablando de él, ha admitido que "si me hubiera podido despedir de él le hubiera pedido perdón porque cuando me enojo digo cosas muy duras".