Fútbol.- Nira Juanco, primera voz femenina de la historia como comentarista del videojuego FIFA

Con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo, la periodista canaria se encargará de informar de la actualidad en otros campos en los partidos virtuales en el videojuego, tanto en los modos Carrera como UEFA Champions League, y se unirá a los comentaristas del título deportivo Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz.



Para la edición de este año del videojuego, Nira Juanco ha grabado un total de 1930 líneas de audio que podrán escucharse en los modos Carrera y Champions League de FIFA 21, donde comentará e informará en directo sobre cada uno de los encuentros que tienen lugar simultáneamente al partido que el jugador del videojuego está jugando a los mandos.



Esta nueva inclusión dentro del programa de narradores de partidos en el videojuego ofrece grandes dosis de realismo a FIFA 21, sumergiendo a los jugadores del videojuego en una experiencia muy cercana a la del fútbol real.



"Al principio pensé que era una broma, pero cuando supe que era verdad, no sabría describir la alegría y el orgullo que sentí, ¡mi voz en FIFA 21 iba a sonar por todo el mundo!", comentó Nira Juanco sobre su reacción cuando fue invitada a participar en el videojuego.



Sobre su experiencia narrando el fútbol real frente al fútbol virtual, Nira Juanco destaca lo sorprendente que fue comprobar "lo similar que puede ser narrar FIFA 21 por el realismo que tiene el propio videojuego frente a narrar un partido de fútbol real".



Este año, los aficionados de EA SPORTS FIFA podrán descubrir todas las novedades impulsadas por la nueva generación de consolas PlayStation 5 y Xbox Series X. El videojuego deportivo pasa de ser visual a visceral, con una mayor rapidez en los tiempos de carga, iluminación y renderización diferida con una tecnología de animación mejorada y una mayor humanidad en sus jugadores entre otros.



FIFA 21 estará disponible en todo el mundo el 9 de octubre de este año para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Steam y Origin, y llegará a Google Stadia este invierno.



EA SPORTS FIFA 21 también ofrecerá la funcionalidad Dual Entitlement, con el que los jugadores podrán actualizar su videojuego de PlayStation 4 a PlayStation 5, o de Xbox One a Xbox Series X sin coste adicional. Se aplican excepciones a la oferta. Los discos físicos no se podrán actualizar en consolas sin disco.