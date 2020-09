Guyana prepara la llegada del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo

En la imagen un registro del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en Viena (Austria) EFE/Florian Wieser/Archivo

San Juan, 13 sep (EFE).- Guyana hace los últimos preparativos para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, quien llegará a finales de la semana entrante al país sudamericano en una visita oficial de 2 días, según confirmó el domingo el Ejecutivo de Georgetown.

La secretaria de la Cancillería, Audrey Jardine-Waddell, señaló que la visita de Pompeo está programada para los días 17 y 18 de septiembre.

Pompeo llegará a Guyana tras hacer públicas sus críticas con la administración del anterior presidente, David Granger, tras las controvertidas elecciones regionales y generales del pasado 2 de marzo.

Washington amenazó con imponer sanciones al gobierno de entonces y a otros funcionarios si las cifras del recuento de votos nacional no se utilizaban para determinar y declarar la resultados, después de que un grupo de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) diera su visto bueno al proceso.

Aunque no se ha hecho pública la agenda oficial de Pompeo en Guyana se espera que firme una serie de acuerdos de colaboración con el presidente, Irfaan Ali.

Granger reconoció que en abril su administración rechazó una solicitud de Washington para difundir las transmisiones de radio de Voice of America (VOA), el servicio de radio y televisión internacional del Gobierno de los Estados Unidos, a la vecina Venezuela.

También se espera que Pompeo se reúna durante este viaje con el secretario general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irwin LaRoque, encuentro en el que se podría abordar la situación de Venezuela.

La agrupación regional de 15 miembros ya ha indicado que ha adoptado una posición de no injerencia y no intervención en los asuntos internos del país sudamericano.

La Comisión Electoral de Guyana (Gecom) declaró a principios del pasado mes de agosto a Irfaan Ali como noveno presidente del país sudamericano, lo que puso fin a un interminable proceso de recuento de votos de las elecciones del pasado 2 de marzo que estuvo obstaculizado por una sucesión de reclamaciones por fraude.

Ali, de 40 años, era candidato del opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP).

El resultado final de las elecciones se demoró en hacerse oficial meses a causa de una serie de recursos judiciales interminables.