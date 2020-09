Grecia denuncia en la Eurocámara la "amenaza oficial de guerra" de Turquía

El viceministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Miltiadis Varvitsiotis, denunció este jueves ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo la "amenaza oficial de guerra" por parte de Turquía si Atenas defiende sus derechos en el Mediterráneo oriental. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 10 sep (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Miltiadis Varvitsiotis, denunció este jueves ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo la "amenaza oficial de guerra" por parte de Turquía si Atenas defiende sus derechos en el Mediterráneo oriental.

"Turquía, al más alto nivel, está amenazando oficialmente con ir a la guerra con Grecia en caso de que ejerza sus legítimos derechos", declaró Varvitsiotis ante los eurodiputados, que más tarde, en una sesión separada, escucharán también al titular de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, sobre sus impresiones acerca de las tensiones territoriales entre esos dos países.

El ministro griego afirmó que, desde 2018, Turquía realiza "actividades de perforaciones ilegales" en el Mediterráneo y recordó que el pasado noviembre firmó un "infame" acuerdo con Libia para delimitar las zonas económicas exclusivas (ZEE) de ambos países en el mar, "ignorando la existencia de islas (griegas) como Creta y Rodas".

Se refirió igualmente a la "provocación" de Ankara al "instrumentalizar" la llegada de migrantes ante las fronteras de la Unión Europea (UE) y al incremento de la tensión este verano, cuando "decidió aumentar su comportamiento agresivo disputando la soberanía de Grecia, pero también de Chipre", en referencia al uso de barcos militares en la zona.

"Grecia también ha tenido que sacar su flota y solo por nuestra propia contención no hemos llegado a una confrontación militar o accidentes", comentó.

Varvitsiotis consideró además que Turquía "sistemáticamente envenena a su propia opinión pública, cultivando el odio entre sus aliados y vecinos, empleando una retórica que promueve el conflicto", algo que a su juicio "será muy difícil de revertir".

Para Grecia, subrayó, la solución no está en las armas, sino en el diálogo, pero alertó de que ese diálogo "no se puede realizar con presión militar y amenazas".

"Un diálogo en condiciones de chantaje ya no es diálogo", dijo, en referencia a la "presión militar" de Turquía, que desde su punto de vista "trata de imponer objetivos de política exterior" con esos medios.

"Los objetivos de Turquía ya no se limitan a las relaciones con Grecia y en el Mediterráneo. Ha demostrado que es un desestabilizador en un área más amplia", comentó.

Varvitsiotis instó a los líderes de la UE, que se reunirán en un Consejo Europeo extraordinario el 24 y 25 de septiembre para abordar las tensiones en el Mediterráneo oriental, a que envíen un "mensaje firme" a Ankara para que "ponga fin de inmediato a sus amenazas" y su "postura militar" y "se comprometa al diálogo".

"Grecia puede ser un constructor de puentes para la relación con Turquía, o un obstáculo para ello", avisó, y recalcó que, si Ankara sigue por ese camino, "no tendremos alternativa que imponer medidas" y mandar un mensaje "a través de sanciones".

Antes de esa reunión del Consejo Europeo, su presidente, Charles Michel, viajará la semana próxima a Grecia, Chipre y Malta, donde se encontrará con sus líderes, anunció hoy el político belga a través de su cuenta en Twitter. EFE

