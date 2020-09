Comienza en Uruguay la principal feria ganadera, una "fiesta" de la cultura

Vista de un toro este miércoles durante la apertura de Feria Ganadera más importante del país, en Montevideo (Uruguay). Con la presencia de diferentes autoridades EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 9 sep (EFE).- Con la presencia de diferentes autoridades nacionales, comenzó este miércoles la 115ª edición de la tradicional Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, una "fiesta" para la cultura nacional.

Así lo aseguró a Efe el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien resaltó "la importancia" de un evento de este tipo para el país.

"El que no entienda la importancia que tiene el agro para un país exportador como nosotros, pero además, el que no sea capaz de percibir todos los lazos que tiene la actividad agropecuaria con muchísimos actos de la actividad nacional, no entiende el Uruguay", puntualizó.

Durante la inauguración del encuentro, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, celebró la apertura de un evento "que apuesta a seguir abriendo la economía del país".

"Esperamos que esta exposición transcurra de manera normal y el país siga retomando su actividad económica, que es tan importante para el desarrollo de todos los uruguayos", finalizó.

Durante la presentación, entre otras autoridades, se hicieron presentes en el predio los embajadores en Uruguay de Estados Unidos, Kenneth George; y del Reino Unido, Faye O'Connor.

Más tarde, arribó a la feria el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien participó en el reconocimiento que se le hizo a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, quienes ayudan al Poder Ejecutivo (PE) en la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19.

También, siguió atentamente la participación de varios integrantes del PE en un encuentro de la Confederación de Cámaras Empresariales dentro de la Expo Prado, la principal feria agrícola y ganadera de Uruguay.

Mientras tanto, en el pabellón del Ministerio de Turismo, cámaras, asociaciones y otros actores vinculados al sector turístico del país participaron en una ronda de negocios.

La Expo Prado 2020, que se lleva a cabo en Montevideo hasta el 20 de septiembre, cuenta con diversas actividades para llevar a cabo.

Algunas de estas son los remates de ganado y las tradicionales exposiciones de especies bovinas y ovinas.

Además, dentro del predio hay una gran oferta gastronómica con platos típicos y venta de diversos productos.