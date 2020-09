México estima crecimiento económico de 4,6 % en presupuestos 2021

Fotografía cedida por la Cámara de Diputados que muestra al Secretario de Hacienda Arturo Herrera (c) en la entrega del paquete Económico 2021. EFE/Cortesía Cámara de Diputados/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 8 sep (EFE).- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pronosticó este martes un crecimiento económico del PIB de 4,6 % para el año 2021 aunque advirtió que la economía mexicana solo crecerá si se contiene la pandemia de coronavirus.

"No hay disyuntiva entre economía y salud: la economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia", dijo Herrera al entregar en la Cámara de Diputados el paquete económico del ejercicio fiscal 2021.

Herrera explicó que la tasa de crecimiento estimada significa que habrá mayores recursos que los recaudados este año pero menores a los previstos antes de la pandemia de coronavirus.

"Se deberá ser extremadamente cuidadoso con la forma en que se asigna el gasto", destacó Herrera en la entrega del paquete, que contiene los criterios de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto para el año próximo.

El titular de Hacienda destacó que este año, a causa del duro confinamiento por la pandemia, el PIB de México tuvo una caída del 18,3 % en el segundo trimestre del año, aunque ha comenzado una recuperación gracias a la "reapertura ordenada y cauta a partir de junio".

Señaló que con las cifras económicas más recientes, se estima que México cerrará el 2020 con una caída anual del PIB de alrededor del 8 %, lo cual dependerá de que se apresure el ritmo de la economía al tiempo que se evita un rebrote del virus SARS-CoV-2.

PRESUPUESTO 2021

Herrera confirmó que para el año 2021, el presupuesto del sector salud tendrá un crecimiento importante del 9,2 % respecto al aprobado en 2020 en términos reales, lo que permitirá fortalecer el sistema sanitario para afrontar el reto de la pandemia.

Antes de la crisis, el sistema de salud tenía muchas deficiencias técnicas y operativas y ahora "vamos a empezar a fortalecerlo" dijo Herrera al anunciar que se duplicarán las plazas para especialidades médicas.

El gasto e inversión crecerán 5,3 % en términos reales porque, dijo Herrera, "si queremos crecer necesitamos más carreteras, aeropuertos".

El ministro de Hacienda adelantó casos de austeridad en el presupuesto, como el recorte del 17,3 % en el asignado a la presidencia y del 15,3 % que se entregará Hacienda.

"Estamos bajando el gasto administrativo y lo llevamos a donde más se necesita", subrayó.

"Tenemos la responsabilidad de mantener estabilidad económica y financiera pero no está peleado con mantener una vocación social, por eso este paquete esta dirigido a proteger a quienes menos tienen, no los vamos a dejar solos y de esta vamos a salir todos juntos", apostilló.

CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA

Reconoció el titular de Hacienda que el presupuesto del 2021 tiene como base apoyar la atención a la población con un sistema de salud robustecido y apoyar acciones en política social, inversión e infraestructura que apuntalen la economía y den paso a una recuperación económica.

Herrera destacó que lo que ha contribuido al entorno adverso ha sido la contracción económica y la pérdida de empleo; la inestabilidad financiera, incluido efectos sobre tipo de cambio, la extrema volatilidad del precio del petróleo y la presión que sobre finanzas públicas ejercen estos factores.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Hacienda dijo que plantea un presupuesto "balanceado y sensible", que atiende la emergencia sanitaria, soporta e impulsa la recuperación económica y refuerza la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país.

El paquete económico del 2021 estima ingresos presupuestarios en 2021 de 5 billones 539.000 millones de pesos (unos 255.253 millones de dólares), un 3 % menores a los aprobados en 2020, indicó.

Además, "son mayores en 6,4 % real respecto a los estimados al cierre excluyendo los ingresos no tributarios no recurrentes, que capturan el uso de recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia sanitaria y económica", indicó.