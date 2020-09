Paraguay.- Las dos muertas en una operación contra la guerrilla en Paraguay tenían once años

06/09/2020 Militares de Paraguay POLITICA SUDAMÉRICA PARAGUAY MINISTERIO DE DEFENSA DE PARAGUAY



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las dos fallecidas la semana pasada durante una operación militar contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) eran dos niñas argentinas de once años de edad que habían cruzado la frontera para visitar a su padre por su cumpleaños.



La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina ha señalado al Estado paraguayo por estas dos muertes ocurridas en Yby Yaú, en el norte del país, en un ataque contra un importante campamento del grupo insurgente.



El coronel paraguayo Héctor Grau había confirmado previamente que las dos fallecidas tenían nacionalidad argentina y denunció que ese país sirve de "guardería" de combatientes de la guerrilla, que recluta menores. Grau ha apuntado a que las fallecidas eran familiares de los hermanos Liliana y Osvaldo Villalba, líderes del EPP.



"Las únicas caídas fueron dos niñas argentinas, ambas de 11 años. Son sobrinas de Carmen Villalba, presa política del EPP, a quien también hace más de diez años el Gobierno paraguayo, en territorio argentino, le asesinó a su hijito de 13 años", ha apuntado la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina en un comunicado.



Genoveva Oviedo, hermana de un dirigente del EPP y tía política de las menores, ha confirmado al diario 'El Territorio' que las niñas vivían en la provincia de Misiones. Eran Aurora, de 11 años, hija de Magna Meza; y Liliana, de 12 años, hija de Liliana Villalba, dos líderes del grupo guerrillero.



"Ellas se criaron como hermanas. Son nenas bien educadas, buenas estudiantes. Jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte. Nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres. Ellas vivían en Argentina con su abuela", ha explicado Oviedo.



La asociación de abogados ha explicado que las niñas habían ido a visitar a familiares. "Sus papás son militantes del EPP. Independientemente de que tengan padres campesinos paraguayos y militantes del EPP, las niñas eran civiles y además eran argentinas y no formaban parte de la feroz lucha de clases que se libra en el Paraguay", ha apuntado.



Según esta asociación, las víctimas fueron a visitar a su padre porque era su cumpleaños y han denunciado que todos los disparos entraron por la espalda.