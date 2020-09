Alemania entre la rotación y la continuidad ante Suiza

El entrenador de la selección alemana de fútbol, Joachim Löw esta semana. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Berlín, 5 sep (EFE).- Alemania visita mañana a Suiza en la segunda jornada de la Liga de Naciones en un partido en el que seguramente el seleccionador hará algunas rotaciones con respecto al partido contra España aunque manteniendo cierta continuidad en posiciones claves.

Antes del duelo contra España se esperaba que en la portería Kevin Trapp tuviera un partido y Bernd Leno otro. Sin embargo, el excelente partido de Trapp ante España puede hacer que Löw cambié de opinión y de una segunda oportunidad a quien a día de hoy es el tercer portero de Alemania, detrás de Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen.

Contra España Löw dejó todo el tiempo en el banquillo a una de las grandes promesas del fútbol alemán como es Kai Havertz. Lo normal sería que mañana tuviera su oportunidad.

Löw, tras el partido contra España, se quejó de no haber podido hacer cinco cambios y aseguró que algunos jugadores estaban al borde del agotamiento y eso es lo que hace esperar que haya cambios.

Una variante posible sería la salida de Leroy Sané, que jugó un buen partido pero pidió el cambio agotado, lo que permitiría que Havertz formara con Timo Werner la pareja de ataque.

Otra posibilidad sería que Havertz entrase por Julian Draxler y jugase en la media punta.

Otro jugador importante en la parte de ataque que no tuvo minutos ante España fue Julian Brandt a quien probablemente se podrá ver ante Suiza, bien como titular bien como sustituto en el curso del partido.

En el caso de Brandt también Sané y Draxler serían los candidatos a salir del equipo.

En el doble pivote, con la ausencia de Joshua Kimmich, es improbable que Löw modifique la pareja formada por Toni Kroos e Ilkay Gundogan y se arriesgue a hacer algún experimento.

En cuanto a lo táctico lo normal sería que Löw volviese a apostar por una defensa de tras hombres en la que podría estar Mathias Ginter, en lugar de Emre Can, para acompañar a Antonio Rüdiger y a Niklas Süle.

Süle, que viene de una larga lesión, jugó contra España su primer partido completo y habrá que ver cómo está físicamente.

En todo caso, Löw ha admitido que para él en la Liga de Naciones los resultados no son lo primordial y ve el torneo ante todo como una posibilidad para preparar el equipo de cara a la Eurocopa.

"Los resultados no son lo más importante, lo que quiero es una evolución en el equipo, crear un grupo que sea capaz de imponer nuestro juego", dijo Löw tras el empate ante España, en el que Alemania encajó el 1-1 en el sexto minuto del descuento.