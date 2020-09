Comienza investigación de la OMS sobre gestión global de la pandemia

CentralComienza investigación de la OMS sobre gestión global de la pandemia Por Agnès PEDRERO =(Video+Fotos archivo)= Ginebra, 3 Set 2020 (AFP) - La investigación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus, una de las peores crisis sanitarias que ha conocido el planeta, comenzó este jueves, con la promesa de la OMS de que dará pleno acceso a sus archivos.Durante una reunión celebrada en mayo, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estuvieron de acuerdo con una investigación independiente. A comienzos de julio, el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la creación de un comité independiente de evaluación presidido por la ex primera ministra neozelandesa, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Desde entonces, las dos copresidentas han revisado las candidaturas de más de 120 expertos de todo el mundo. Las 11 personalidades seleccionadas fueron dadas a conocer este jueves, e incluyen al francés Michel Kazatchkine, un especialista en Sida."La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver, podremos hacerlo", afirmó este jueves Clark durante una conferencia de prensa virtual. Los expertos, que presentarán un informe de una primera etapa en octubre antes del documento final en mayo, evaluarán sobre todo la eficacia de las medidas tomadas por los países y la OMS ante el covid-19, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. "No podemos contar con el hecho de que haya que esperar otro siglo para que se declare una pandemia como ésta", señaló Clark. - Ex presidenta de MSF - Kazatchkine actualmente enseña en el Instituto de Estudios Superiores Internacionales y del Desarrollo en Ginebra. También es asesor especial del programa conjunto de la ONU sobre el Sida en Europa del este y Asia central. Además ha ocupado otros cargos internacionales de relevancia en la lucha contra el Sida y otras enfermedades.Además de Kazatchkine, se seleccionó a la ex presidenta de la oenegé Médicos sin Fronteras (MSF), Joanne Liu, quien fue muy crítica con la OMS durante la terrible epidemia de ébola en África occidental, al ex canciller británico David Miliband y al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo. La pandemia de covid-19 ha causado hasta ahora más de 863.000 muertes en todo el mundo desde que la oficina de la OMS en China informó del comienzo de la enfermedad a fines de 2019.Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias, sobre el uso de mascarillas o las formas de transmisión del coronavirus. La organización fue particularmente acusada por Estados Unidos de haber sido extremadamente complaciente con China y de haber tardado en declarar el estado de emergencia mundial, el 30 de enero, cuando el brote había sido informado por primera vez en el gigante asiático a finales de diciembre.Kazatchkine, por su parte, declaró en abril a la AFP: "La OMS ha tenido cierta complacencia hacia China. Y el hecho de que enviara una misión a China que fue laudatoria sobre cómo había respondido el país, creó malestar y sensación de parcialidad, es algo que no se puede negar". Estados Unidos, principal contribuyente al presupuesto de la OMS, a la que señaló como una "marioneta de China", comenzó oficialmente su retirada de la institución en julio pasado.apo/rjm/age/mis