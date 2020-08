Portaltic.-GoPro Hero8 Black funciona como webcam en Windows

28/08/2020 GoPro como webcam POLITICA GOPRO



MADRID, 28 (Portaltic/EP)



El fabricante GoPro ha anunciado que los usuarios podrán utilizar su cámara GoPro Hero8 Black como una cámara web con el sistema operativo Windows, algo que ya funcionaba desde julio para usuarios de macOS.



Para utilizar la GoPro Hero8 Black como una webcam, los usuarios necesitarán la actualización de firmware beta de la cámara, la utilidad de webcam para ordenador (cuya versión para macOS estaba en beta hasta hoy y la de Windows sigue en beta hasta ahora) y un cable USB tipo C.



Lo primero que deberán hacer los usuarios es actualizar su cámara, instalando el firmware beta, después instalar e iniciar la utilidad para ordenador GoPro Webcam, que puede descargarse desde la página oficial de GoPro.



Por último, deberán conectar la GoPro al ordenador mediante el cable USB. Una vez conectada, los usuarios verán un punto azul en el icono de la barra de estado de la cámara.



Asimismo, GoPro ha lanzado un servicio de 'streaming' para los suscriptores de GoPro Plus con cámaras Hero8 Black, Hero 7 Black y los modelos Max.



Además de la transmisión en vivo, los suscriptores de GoPro Plus, una plataforma que cuesta 4,99 dólares al mes, podrán almacenar contenido ilimitado grabado con su cámara y descuentos en accesorios, entre otras cosas.