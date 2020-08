Katy Perry despide su etapa oscura con el optimista lanzamiento de "SMILE"

La cantante estadounidense Katy Perry. EFE/JAMES ROSS/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago. (EFE).- Apenas dos días después de dar a luz a su primera hija, Katy Perry publicó este viernes su disco "SMILE", un regreso al pop inmediato con el que reinó en las listas de éxitos antes de vivir una etapa oscura y complicada que, asegura, ha inspirado la nueva colección de canciones.

"Comencé a escribir estas canciones cuando estaba en el lugar más oscuro", comentó Perry en la cadena de televisión CBS al recordar el fracaso de su anterior publicación "Witness", que supuso el hundimiento de una carrera que venía de batir récords y parecía no tocar techo.

El exigente mundo del pop, especialmente con las mujeres, demandó a Perry una reinvención en la que la cantante apostó por tocar temas políticos y sociales con un tono pretencioso que fue recibido de manera negativa y marcó una vertiginosa caída en su popularidad.

"Me estrellé", ha dicho la propia Perry en entrevistas en las que admitió que "su carrera no cumplió con las expectativas" en un momento marcado por problemas personales y la ruptura en 2017 con el actual padre de su hija, Orlando Bloom.

En "SMILE", la autora de "Firework" ha abandonado riesgos para apostar por el pop clásico, sin estridencias, presumiendo de su facilidad para componer melodías inmediatas que hace 10 años hicieron de su clásico "Teenage Dream" el único disco con cinco números uno de la historia junto al eterno "Bad" de Michael Jackson (1987).

Pero a pesar del optimismo y el tono bailable de "SMILE", las letras y los títulos hacen referencia a esa "salida del túnel" en el que estaba "cínicamente deprimida" con pistas como "Cry About It Later" (llora luego sobre eso), "Resilent" (resilente) y "Not the End of the World" (no es el fin del mundo).

Hay temas con potencia de convertirse en éxitos superventas como el titular "Smile" o "Daisies", que están funcionando en listas, pero mezclados con canciones que el público conoce desde hace más de un año como "Never Really Over" y las radios ya terminaron de exprimir.

Lo curioso de "Never Really Over", que abre el disco, es que cuando se publicó en junio del año pasado nunca se anunció como el anticipo de un proyecto y toda su estética difiere de la imagen circense de "SMILE", apenas promocionado.

Este lanzamiento discreto competirá con "Folklore" de Taylor Swift, el más vendido del año a pesar de su anuncio sorpresa, y con la edición de remixes del aclamado "Future Nostalgia" de Dua Lipa.