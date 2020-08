Tanquero de bandera iraní carga alúmina en Venezuela, en medio de vínculos estrechos: fuentes

Por Maria Ramirez y Luc Cohen

PUERTO ORDAZ/NUEVA YORK, 27 ago (Reuters) - Un buque de bandera iraní embarcó un cargamento de alúmina en Venezuela este mes después de entregar suministros para un supermercado iraní en el país sudamericano, dijeron tres fuentes, en la última señal de vínculos cada vez más estrechos entre las naciones sancionadas por Estados Unidos.

Reuters no pudo determinar quién era el cliente de la carga de alúmina ni a dónde estaba destinada. El Golsan, un buque de carga general con capacidad para transportar 22.882 toneladas, navega actualmente hacia el este a través del Océano Atlántico, pero aún señala su destino como el puerto de La Guaira en Venezuela, según datos de Refinitiv Eikon.

El buque es propiedad de Mosakhar Darya Shipping Co y es administrado por Rahbaran Omid Darya, ambas compañías con sede en Teherán, bloqueadas en noviembre de 2018 cuando la administración de Donald Trump volvió a imponer sanciones a cientos de compañías y navieras iraníes al retirarse de un acuerdo nuclear multilateral.

Las empresas comparten una dirección. Rahbaran Omid Darya no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios. Reuters no pudo comunicarse con Mosakhar para comentarios.

Ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela ni la misión de Irán ante las Naciones Unidas respondieron a las solicitudes de información sobre el envío.

Los dos países miembros de la OPEP han intensificado sus relaciones comerciales en los últimos meses en la medida que las sanciones de Estados Unidos han apretado sus economías. Irán envió en abril a Venezuela cinco buques con combustible para ayudar a aliviar la escasez de gasolina en el país. Teherán también mandó en transporte aéreo equipos para las operaciones del complejo de refinación de petróleo más grande de Venezuela.

Los funcionarios de Venezuela e Irán no han especificado cómo Venezuela ha pagado los envíos de combustible o los equipos para la refinería. Funcionarios estadounidenses han dicho que el gobierno de Maduro está pagando a Teherán con oro.

Los crecientes lazos han molestado a Washington, que busca presionar la salida del presidente Nicolás Maduro y frustrar las ambiciones nucleares de Irán. Este mes la administración de Donald Trump incautó cargamentos de combustible a bordo de cuatro petroleros enviados posteriormente a Venezuela y sancionó a una compañía china que ayudaba a Mahan Air, la aerolínea iraní.

La alúmina es un polvo refinado a partir de bauxita que es un material clave para la fabricación de aluminio. Irán ha estado produciendo durante años polvo de aluminio para usar en su programa de misiles en una instalación secreta establecida por el Cuerpo de Élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó Reuters en junio, citando a un exfuncionario del gobierno iraní y documentos relacionados con la instalación.

Washington ha sancionado al sector de metales de Irán argumentando que están conectadas con los programas de misiles nucleares, militares o balísticos del país.

La televisión estatal venezolana informó el martes que el Golsan estaba transportando frutas a Irán. La embajada iraní en Caracas dijo en Twitter el 22 de agosto que Venezuela había enviado un cargamento de mangos y piña a Irán como parte de las "relaciones comerciales de beneficio mutuo", junto con un video de camiones en el puerto venezolano de La Guaira.

Los datos de Refinitiv Eikon muestran que el Golsan viajó a La Guaira después de cargar en el puerto de CVG Bauxilum, antes de salir a la venta el 19 de agosto.

ABASTECER SUPERMERCADO

El buque Golsan partió en mayo de Bandar Abbas, en Irán, y llegó a Caracas a fines de junio, según muestran los datos de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon. El embajador de Irán en Venezuela, Hojat Soltani, dijo en ese momento que llevaba provisiones para un nuevo supermercado iraní, que abrió en julio en el este de Caracas.

Los datos de Refinitiv Eikon muestran que el Golsan navegó posteriormente por el río Orinoco de Venezuela y, a principios de agosto, atracó en un puerto perteneciente a la empresa estatal venezolana de bauxita y alúmina, CVG Bauxilum, donde cargó con un embarque de alúmina, dijeron tres fuentes.

Dos de las fuentes conocedoras del envío, que hablaron bajo condición de anonimato, agregaron que el buque cargó con 14.000 toneladas de alúmina.

"Hemos logrado avanzar en nuestra producción para garantizar cumplir con las necesidades nacionales de alumina calcinada de grado metalúrgico (...) y con la mirada puesta en la atracción de divisas al país con nuestras exportaciones", dijo el presidente de CVG Bauxilum, Ernesto Rivero, respondiendo a preguntas de Reuters sobre el envío.

Venezuela tiene poco uso doméstico de alúmina, dado que sus fundiciones de aluminio están operando muy por debajo de su capacidad en medio de una crisis económica de seis años.

(Reporte de María Ramírez en Puerto Ordaz, Venezuela y Luc Cohen in Nueva York. Reporte adicional de Michelle Nichols en New York, Parisa Hafezi en Dubai y Marianna Párraga in Ciudad de México)