Los beneficios industriales en China caen un 8,1 % interanual hasta julio

Pekín, 27 ago (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 8,1 % interanual en los primeros siete meses del año por el impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Según la ONE, las ganancias en el periodo enero-julio fueron de 3,10 billones de yuanes (449.862 millones de dólares, 380.306 millones de euros).

No obstante, el indicador registró un aumento del 19,6 % interanual en julio -la subida más rápida desde junio de 2018- por el alza del 11,5 % interanual de junio o la del 6 % de mayo, primer mes del año en registrar crecimiento.

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,45 millones de euros).

De los 41 sectores recogidos por la estadística, 29 registraron una reducción de sus ganancias en el periodo enero-julio, mientras que los 12 restantes las incrementaron.

Asimismo, los beneficios de las empresas estatales bajaron un 23,5 % en los primeros siete meses del año, mientras que las privadas lo hicieron en un 5,3 %.

Entre los principales afectados destacan las industrias de procesado de petróleo, carbón y otros combustibles (-107,9 %), la de la extracción de petróleo y gas (-72,1 %) o la de maquinaria y reparación de equipos (-42,9 %).

En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas a la manufactura de equipos electrónicos, de comunicaciones y ordenadores (28,7 %), de tabaco (22,8 %) o la industria agraria y de procesamiento de alimentos (20,1 %).

El estadístico de la ONE Zhu Hong señaló que el desempeño de las industrias ha ido mejorando tras la reanudación de la producción, pese a lo cual existen todavía "problemas de liquidez" entre las empresas, que además deben afrontar "incertidumbres por la compleja y grave situación" derivada por la COVID-19.

Pese a ello, el experto destacó que las empresas industriales chinas "han ido reduciendo sus pérdidas", y que el objetivo ahora es "expandir inversiones" y "afianzar el comercio exterior".

"Es importante cubrir la potencial demanda doméstica y estabilizar la cadena de suministros para que las empresas puedan seguir consolidando su situación", acotó.

El indicador registró una reducción del 4,3 % interanual en abril, mientras que en marzo la caída había sido del 34,9 % y en los meses de enero y febrero -para los que la ONE ofreció un dato bimestral-, del 38,3 %.