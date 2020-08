25/08/2020 Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra han puesto fin a su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra han roto. La pareja ha terminado su relación casi como la empezó, sin hacer ruido y de la manera más discreta posible. Y es que el actor y la cantante nunca posaron juntos en público ni confirmaron un noviazgo que, casi dos años después, ha llegado a su fin. Según publica en exclusiva la revista "Semana", el romance finalizó hace ya algún tiempo, pero no había trascendido hasta ahora.



Miguel Ángel y Ana se conocieron cuando ambos acudieron a "Pasapalabra", poco después de que la canaria saliese del concurso que la lanzaría al estrellato, "Operación triunfo". Lo suyo fue un auténtico flechazo, y - aunque la artista acababa de terminar una larga relación con el también cantante Jadel - no tardaron en empezar una apasionada relación que, tristemente, ha llegado a su fin.



Al parecer, y según la citada revista, las cosas entre el actor y Ana empezaron a enfriarse antes de la crisis motivada por el coronavirus, pero el haber pasado el confinamiento (no olvidemos que fueron casi 100 días) por separado fue la puntilla para el fin definitivo de una relación que ha terminado de manera amistosa.



Por el momento, ni Ana ni Miguel Ángel han confirmado la ruptura; pero viendo que tampoco llegaron a hablar de su relación, pese a que duró cerca de dos años en los que han asistido a infinidad de eventos, imaginamos que tampoco se pronunciarán acerca de su fin.



Mientras que la triunfita se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en su Canarias natal, Muñoz está inmerso en el rodaje de "100 días con la Tata", documental acerca del confinamiento con su Tata Luisa y en el que debutará como director.