Argentinos Juniors, con puntuación ideal en el arranque de la segunda jornada

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Buenos Aires, 28 jul (EFE).- Argentinos Juniors quedó como el único equipo con puntuación ideal de seis unidades tras disputarse los primeros cuatro encuentros de la segunda jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El ‘Bicho’ goleó por 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó en lo más alto de la Zona B con dos puntos de ventaja sobre Racing Club, que igualó sin abrir el marcador como visitante ante Rosario Central.

En los otros dos partidos de este martes, Banfield se impuso por 3-2 ante Sarmiento de Junín y San Lorenzo, con un agónico gol de Rodrigo Auzmendi en el minuto 86, venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza para sumar sus primeros puntos del certamen.

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Esta segunda jornada continuará este miércoles con otros cuatro duelos donde destaca Gimnasia y Esgrima La Plata ante River Plate, donde el ‘Millonario’ buscará recuperarse tras la eliminación de Copa Argentina y la derrota 0-1 ante Deportivo Riestra en el estreno del certamen doméstico.

El jueves habrá otros cuatro partidos con Talleres-Vélez Sarsfield e Independiente-Newell’s Old Boys como los destacados.

Tres encuentros fueron reprogramados para la próxima semana: Boca Juniors-Estudiantes, Tigre-Belgrano y Unión-Lanús, por la participación del ‘Xeneize’, el ‘Matador’ y el ‘Granate’ en los partidos de vuelta de las repescas de Copa Sudamericana. EFE