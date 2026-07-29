El Kospi surcoreano cae más de un 5 % por pérdidas en el sector de los chips

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Tokio, 29 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más de un 5 % en la sesión de este miércoles, lastrado por los descensos de las acciones tecnológicas y siguiendo la tendencia de Wall Street.

Aproximadamente dos horas después del inicio de las negociaciones, el indicador bajaba un 5,56 %, o 334,96 puntos, hasta los 5.688,7 enteros. En la víspera, el Kospi cayó un 10,84 %.

En este contexto, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX) tuvo que activar un 'sidecar' de venta en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % durante un minuto.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 5,98 %, o 42,19 puntos, hasta las 663,66 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano tuvo lugar después de que Wall Street cerrara mixto ayer, con el Nasdaq bajando un 0,22 % y con pérdidas en el sector de los chips ante la preocupación de los inversores por la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

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El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, disminuía más de un 5 %, mientras su rival SK hynix se hundía por encima del 9 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomaba un 8,84 %, y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registraba un declive superior al 9 %.

Las caídas se expandieron al sector del automóvil, donde las acciones del fabricante Hyundai Motor descendían un 0,55 %, y las de su empresa hermana Kia un 1 %.

En defensa, Hanwha Aerospace cedía un 4, LIG Defense & Aerospace bajaba alrededor del 5 %, mientras que Korea Aerospace Industries se desplomaba un 15 %. EFE