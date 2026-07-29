Reinicio de molienda en mina de Panamá impulsa las ganancias de canadiense First Quantum

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Ciudad de Panamá, 28 jul (EFE).- La minera canadiense First Quantum Minerals reportó este martes una ganancia de 136 millones de dólares en el segundo trimestre de este año gracias a una mayor producción impulsada por dos minas en Zambia y por el procesamiento del mineral almacenado en un yacimiento en Panamá que fue cerrado en 2023 por orden judicial.

"Se procesaron aproximadamente 2,1 millones de toneladas de mineral" almacenado en la mina Cobre Panamá, de la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum, indicó la empresa.

Cobre Panamá, la única explotación de ese mineral en el país centroamericano, cesó operaciones después de que la Corte Suprema declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión.

El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, autorizó este año el procesamiento de 38 millones de toneladas de roca extraída antes del cierre de la mina por representar un riesgo ambiental.

La gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, Maru Gálvez, dijo en enero pasado que el procesamiento de las 38 millones de toneladas de roca generaría 70.000 toneladas de cobre.

"Durante el segundo trimestre, mantuvimos operaciones estables y seguimos bien posicionados para una mayor producción en la segunda mitad del año, gracias al sólido desempeño del circuito S3 en Kansanshi (Zambia), la optimización de procesos en Sentinel (Zambia) y el procesamiento del mineral almacenado en Cobre Panamá", declaró este martes director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, según un comunicado de la minera.

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La minera canadiense precisó que el pasado 7 de abril el Gobierno panameño autorizó la "extracción, el procesamiento y la exportación del mineral almacenado", y que "el primero de los tres circuitos de molienda se puso en marcha con éxito en mayo, seguido del inicio del procesamiento del mineral almacenado y la producción del primer concentrado de cobre de 3.216 toneladas".

"Se procesaron aproximadamente 2,1 millones de toneladas de mineral con una ley (concentración o cantidad de un metal o mineral útil que contiene una roca) promedio de cabeza de 0,23 % y recuperaciones del 67 %. El total de la reserva se estima en aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral mineralizado con diferentes leyes, que contienen aproximadamente 70.000 toneladas de cobre recuperable, suficiente para respaldar doce meses de procesamiento a las tasas actuales", indicó el reporte oficial.

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Precisó que el empleo total en la mina aumentó de unos "2.350 empleados a principios de abril a 3.000 empleados a finales de junio, apoyando las actividades de puesta en marcha, mantenimiento y operación".

First Quantum señaló que "la producción de cobre proveniente del procesamiento de mineral almacenado en Cobre Panamá se mantiene sin cambios entre 30.000 y 40.000 toneladas en 2026". EFE