Muere el reconocido compositor panameño Pedro Azael tras estar en coma por un accidente

El compositor panameño Pedro Azael. EFE/Zayra Morales/Archivo

Panamá, 21 ago (EFE).- El reconocido músico y compositor panameño Pedro Azael murió este viernes en un hospital de Miami, en EE.UU., donde fue ingresado en estado de coma tras caerse en su residencia y fracturarse el cráneo.

Azael, creador de más de 300 canciones y del éxito musical "Mi libertad", que inmortalizó en su momento el cantante Frankie Ruiz, falleció oficialmente en horas de esta tarde tras ser desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida, publicó el tabloide local Mi Diario.

Fuentes cercanas al compositor y también productor discográfico indicaron que Este había estado antes en el Centro Médico del Mont Sinaí, en Miami Beach, en medio del confinamiento y aquejado por problemas de presión y azúcar, pero mejoró y fue dado de alta.

Pero seis días después sufrió un mareo en su casa, se cayó y se fracturó el cráneo, tras de lo cual entró en coma y no salió más del hospital, publicó el rotativo.

El Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura) lamentó el "sensible fallecimiento" del artista y reconoció sus "extraordinarios aportes a la cultura en Panamá y el mundo".

"Panamá pierde a uno de sus mejores compositores en la música popular del mundo, un prolijo creador de historias que generaciones hemos disfrutado por la franqueza, sencillez y sentido humanista en cada una de sus canciones", expresó el ministro de Cultura, Carlos Aguilar.

La obra musical de Pedro Azael incluye más de 300 canciones grabadas por destacados artistas hispanos como Cheo Feliciano, Gilberto Santa Rosa ("La sigo amando tanto"), Rubén Blades, El Gran Combo, Frankie Ruiz, Alejandro Sanz, Rey Ruiz, Lalo Rodríguez ("Es que no puedo"), entre otros.

Fue coautor de la popular melodía "Déjame un beso que me dure hasta el lunes", de la agrupación Salsa Kids.

Azael (1950-2020) fue en su momento Director del Teatro Nacional de Panamá, asesor musical de Polygram Latino USA y director creativo de Universal Music Publishing.